Volvo XC40 : petit restylage et nouvelle gamme

Présent dans les concessions depuis le printemps 2018, le XC40 a passé le cap de la mi-carrière. Le moment est donc venu pour un petit restylage, qui se concentre sur la partie avant. Celle-ci adopte les phares plus effilés et le bouclier du C40 Recharge, la déclinaison coupé et électrique du XC40… qui se fait donc pour sa part moins inédit.

Le XC40 peut ainsi recevoir la technologie matrix LED (84 LED par phare) inaugurée par le C40. Le reste de l'extérieur ne bouge pas. À bord, Volvo annonce de nouvelles selleries, selon les versions, avec notamment l’introduction des options Tissu/Microtech et de laine mélangée.

Côté équipements, les versions micro-hybrides sont désormais dotées de l’interface Google avec quatre ans de données illimitées. Elles ont aussi un nouvel ensemble d'assistances à la conduite, incluant la fonction "Emergency Stop Assist" qui peut faire ralentir la voiture jusqu’à l’arrêt complet en l’absence de réaction du conducteur.

À l'occasion de son restylage, le XC40 adopte la nouvelle structure de gamme de Volvo. Celle-ci vise à simplifier l'offre, avec moins d'options, pour faciliter le parcours client… et la production.

Côté motorisations, le XC40 existe avec le moteur essence T2 de 129 ch, les moteurs essence à micro-hybridation B3 et B4 de 163 et 197 ch, les hybrides rechargeables T4 et T5 de 211 et 262 ch. Il y a également deux électriques, avec 231 et 408 ch. En revanche, le diesel a été abandonné.

