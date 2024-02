Volvo revoit sa gamme électrique (mais pas que)

Il y a quelques mois, Volvo a apporté de grosses améliorations techniques à ses SUV électriques compacts les XC40 Recharge et C40 Recharge. Au lieu de leur précédent groupe motopropulseur à traction, ils sont en effet passés à un tout nouveau groupe motopropulseur à propulsion (ou quatre roues motrices sur le haut de gamme). Avec en bonus des batteries à la gestion optimisée.

Cette fois, ils changent carrément de nom : il ne faudra plus dire « Xc40 Recharge » et « C40 Recharge » mais plutôt « EX40 » et « EC40 ». Le constructeur suédois a choisi ces nouvelles appellations pour mieux les glisser dans sa gamme entre le petit EX30 et le gros EX90 (le XC40 thermique garde en revanche son nom). Techniquement par contre, rien ne change pour eux cette fois-ci sauf pour la version haut de gamme Twin Performance dont le groupe motopropulseur bimoteur passe à 442 chevaux. Le suffixe « Recharge » disparaît de la gamme et les versions hybrides se nomment désormais T6 et T8.

Un nouveau moteur pour les XC60 et XC90 thermiques

Volvo apporte aussi des améliorations aux XC60 et XC90 dans leurs versions à hybridation légère. Le quatre cylindres turbo des variantes B5 fonctionne désormais sur un cycle de combustion revu qui réduit d’après le communiqué officiel les émissions de CO2 de 4% pour le XC60 B5 et de 2% pour le XC90 B5.

L’EX40 à partir de 46 950€

On ne connaît pour l’instant que le prix français de l’EX40 100% électrique, qui démarre à 46 950€ et qui peut monter jusqu’à 67 400€ dans sa version Twin Performance. Le prix des autres modèles améliorés sera connu ultérieurement.