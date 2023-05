Suppressions de postes : Volvo allonge une liste déjà encombrée

C’est comme le scénario d’une mauvaise série qui s’éternise et dont on ne voit pas le bout. Après Ford et Stellantis qui, respectivement, annoncent plus de 3 800 et 33 500 suppressions d’emplois, c’est au tour de Volvo de présenter un plan de licenciement de 1 300 personnes en Suède.

La raison invoquée par les uns comme par les autres est similaire : le passage à l’ère de l’électrique qui nécessiterait moins de personnel, mais aussi des compétences différentes. C’est peut-être pour cette dernière raison que les suppressions d’emploi ne concernent, pour le moment, que les cadres et ingénieurs de la maison suédoise, leur employeur estimant sans doute que leur formation comme leur expérience les rattache trop à l’ancien monde du thermique.

Volvo se porte bien. Pour le moment

Mais Volvo fait également état du prix excessif des matières premières nécessaires aux voitures électriques pour justifier ces suppressions d’emploi qui représentent 6 % de ses effectifs suédois. Pourtant, Volvo va bien, du moins aujourd’hui. La marque vient d’annoncer une hausse de son chiffre d’affaires 2022 de 17 % et une marge opérationnelle qui s’établit à 6,8 %. Son propriétaire actuel, le Chinois Geely, ne va pas mal non plus, avec un bénéfice 2022 en hausse de 9 % qui frôle le milliard d’euros. En plus, les perspectives de ce dernier sont énormes, grâce à ses participations dans 13 marques, à l'instar de Mercedes, Lotus, ou la nouvelle entité Ampère, issue de Renault.

élevésMais alors qu’est ce qui cloche chez Volvo pour justifier ces licenciements ? Certes l’électrification massive à venir est en partie responsable de cette charrette, mais il y a peut-être une autre raison qui tient à une concurrence qui s’exacerbe. En cause : les prix de revient élevés des voitures électriques aujourd’hui, et pour quelques années encore, qui poussent les marques qui s’y engouffrent, c’est-à-dire la quasi-totalité, à monter en gamme pour justifier des prix de vente élevés eux aussi. Mais en devenant tous premium, les rivalités entre ces nouveaux aspirants au haut de gamme et les anciens deviennent de plus en plus féroces.

Parmi ces anciens, Volvo a toujours tenu une place à part, comme Saab en d’autres temps, et comme Lexus aujourd’hui. Cette place à part, situe le Suédois à la marge de la triplette allemande (Audi, BMW et Mercedes) parfaitement établie. Une place tenable lorsque les rôles sont bien définis et que les marques généralistes restent dans leur case. Mais ces dernières ont tendance à revendiquer elles aussi leur part de premium. Les tarifs affichés par Peugeot ou même les nouvelles Renault électriques, comme la Megane 5 ou la prochaine R5 devraient frôler les tarifs des hauts de gamme. Dans cette nouvelle bataille, Volvo devra se battre pour s’imposer, et le Suédois accuse un certain retard.

Il n’a, pour le moment, proposé aucune auto électrique qui ne soit pas basé sur une version thermique, à l’instar du XC40 Recharge. Pourquoi ? C’est qu’il a fallu laisser la priorité au petit frère Polestar, issu de la même maison et qui a bénéficié de modèles exclusifs pour sa mise sur orbite. Certes, la révolution est en marche Volvo a dévoilé en décembre dernier son gros SUV électrique EX90 et son EX30, beaucoup plus petit est en approche. Le Séudois vient également de montrer un concept car, le concept recharge, entièrement dédié à l’électrique qui préfigure le futur du constructeur. La marque a décidé d’accélérer dans ce domaine et il serait temps. Car l’échéance qu’il s’est lui-même fixée, c’est demain. En 2030, Volvo sera entièrement électrique.

Sept ans pour une bascule totale, et une transformation complète, c’est peu, et il est à parier que d’ici là, ce ne sont plus seulement l’emploi des cols blancs qui sera menacé, mais aussi celui d’une partie des ouvriers, des opérateurs qui, à l’heure du véritable changement d’énergie chez le Suédois subiront le même sort.

Rappelons-le, dans l’industrie, 15 % des effectifs sont des cadres et ingénieurs, les autres sont des employés et ouvriers. Si le taux de licenciements à venir est proportionnel, il devrait être pour le moins élevé. S’il n’est pas déjà prévu, il est du moins fortement envisagé par le boss de Volvo, Jim Rowan, qui déclarait récemment que « Les mesures prises pour réduire les coûts commencent à porter leurs fruits, mais il est clair que nous devons faire plus ». De gros nuages se profilent au-dessus de la Suède.