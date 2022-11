Les 905, 908 et 9x8 réunies à L'Aventure Peugeot

Le musée de l’Aventure Peugeot, association de promotion de la marque au lion, recevra une visite du marque du 2 décembre au début du mois de janvier.

La Peugeot 9X8 Hybrid Supercar, qui a débuté sa carrière cette année en championnat du monde d’endurance FIA WEC, s’y exposera en effet aux côté de deux de ses glorieuses aînées, les 905 et 908, qui sont en exposition permanente au musée.

Rappelons que toutes deux se sont imposées aux mythiques 24 Heures du Mans, la première en 1992 et 1993, la seconde en 2009, et il faut espérer que ce sera de bon augure pour la petite nouvelle, qui courra sa première saison pleine – et s’alignera donc au Mans – en 2023.

Pour les plus mordus d’entre nous, le musée propose aussi une soirée spéciale « Peugeot au Mans » le jeudi 1 décembre, en présence des pilotes Loïc Duval (qui courra en 9X8 l’an prochain), Eric Hélary (vainqueur au Mans 1993 en 905) et Stéphane Sarrazin, auxquels s’ajoutera Jean-Marc Finot, vice-Président de Stellantis Motorsport, qui prendront tour à tour la parole lors d’une conférence à 300 à l’heure.