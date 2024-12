Les aides à la conduite vont devenir obligatoires pour les vans bien après les voitures. Mais pourquoi ce favoritisme ?

Ils vont devoir y passer, mais pas tout de suite. La norme GSR2, et sa clique d’aides à la conduite, est obligatoire pour les voitures depuis le 7 juillet de cette année et les camionnettes n’en sont pas exclues. Tous les utilitaires sont soumis à la même règle que les véhicules particuliers. Toutes ? Pas vraiment. Les VASP (véhicules automoteurs spécialisés) ont droit à un délai de deux ans. Carrément.

Excès de favoritisme pour les camping-cars, vans et fourgons aménagés, qui constituent ces fameux VASP au même titre que les ambulances ou voitures de pompiers ? Que nenni expliquent le législateur, le syndicat de la profession et les constructeurs en chœur. En fait, comme les aménageurs de maisons roulantes achètent des porteurs aux marques automobiles, il leur faut du temps pour les transformer.

Un délai supplémentaire explicable

Leur faut-il effectivement tant de temps pour rendre habitable un Fiat Ducato, la star du genre ? Au plus fort de la pénurie de composants électroniques post-Covid, les constructeurs avaient du mal à livrer les Rapido-Trigano-Pilote. Résultat : les délais de transformation, et donc de livraison, pouvaient atteindre 1 an et demi. Mais depuis 2023, aux dires de tous les professionnels, les choses se sont bougrement arrangées et aujourd’hui, les délais ne dépassent pas quelques mois.

Mais alors, pourquoi ces deux ans accordés à la vanlife, aujourd’hui que le problème de délai est réglé ? Deux raisons expliquent cette grâce faite par Bruxelles aux camping-caristes. La première est elle aussi constituée d’un délai : celui qu’il faut pour prendre une décision dans les arcanes de l’UE.

Celle du report accordée aux VASP a été prise en pleine pénurie, et il serait, selon la Commission, trop long de revenir dessus. Une lenteur administrative qui fait, de plus, l’affaire des professionnels du van. Car la norme GSR2 fait augmenter le prix d’achat des véhicules, et donc des engins une fois transformés. Des engins déjà suffisamment chers aujourd’hui. En plus, ils ont encore quelques stocks d’utilitaires à fourguer qui ne sont pas aux futures normes.

Mais la norme GSR 2 devrait équiper la plupart des camping-cars d’ici deux ans, sans attendre le 7 juillet 2026, au fur et à mesure des achats des aménageurs et des livraisons des constructeurs puisque ces derniers y sont déjà soumis. D’ailleurs ces nouvelles aides à la conduite sont déjà proposées sur les gros intégraux Rapido aménagés sur la base de Mercedes sprinter. Mais à 130 000 euros l’unité, le supplément d’électronique passe plutôt crème sur la facture finale.