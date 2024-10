Les Américains se font avoir par les "fake news" sur les voitures électriques

Il y a plusieurs façons d’aborder la voiture électrique. La première est d’embrasser totalement cette technologie au point de vouloir militer pour son développement aux dépends des autres types de véhicules. La seconde, celle des intégristes de l’automobile « à l’ancienne », qui la combattent fermement en refusant totalement de voir ses avantages. La troisième consisterait plutôt à suivre de près l’évolution du marché automobile et étudier les qualités des modèles dont certains paraissent déjà très recommandables, sans pour autant tomber dans l’acte militant et en gardant un certain recul sur le sujet. Ce qui reste évidemment plus facile à dire qu’à faire, chacun ayant souvent une opinion différente sur le sujet et considérant se trouver dans le vrai contrairement aux autres.

Ainsi, l’affirmation « une voiture électrique pollue moins qu’une voiture thermique » est factuellement vraie. On peut discuter de l’étendue de cette vérité en la relativisant avec le problème de la pollution générée par la production des batteries ainsi que l’extraction de ses composants dans la nature, celui des particules rejetées par les pneus de ces lourds véhicules ou encore l’origine de l’électricité utilisée pour les charger (qui conditionne leur bilan écologique). Dans tous les cas, ce bilan reste systématiquement avantageux à utilisation égale pour la voiture électrique. Même si on a le droit de ne pas se passionner pour elles, ce que certains militants de la voiture électrique semblent ne pas accepter.

42% des Américains pensent que la voiture électrique pollue plus que la thermique

D’après un sondage d’Ipsos qui a interrogé 2000 Américains ayant acheté une voiture neuve au cours des 10 dernières années, 58% d’entre eux estiment que la voiture électrique est plus écologique que la voiture thermique. Ce qui donne donc 42% de répondants estimant qu’une voiture électrique n’est pas meilleure pour la planète. Même si la tournure de la question ne leur fait pas dire que la voiture électrique est plus polluante que la voiture thermique, il y a des chances qu’ils le pensent aussi (simple supposition de ma part, attention).

Sans surprise, ces réponses varient beaucoup en fonction du type de voiture auquel les répondants s’intéressent. Ceux qui songent déjà à l’achat d’une voiture électrique sont 82% à penser que ces autos sont meilleures pour la planète. Au contraire, ceux qui n’ont jamais envisagé l’achat d’un véhicule de ce genre ne sont que 30% à le croire. Et on note que la proportion de répondants estimant que la voiture électrique n’est pas meilleure pour la planète que la voiture thermique a augmenté depuis 2023 et d’autant plus depuis 2022 !

De là à imaginer que les répondants peu convaincus par les vertus de la voiture électrique voteront pour Donald Trump aux prochaines élections présidentielles, il n’y a évidemment qu’un pas.