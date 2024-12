Les bilans 2024 – Louis-Cyril Tharaux : « que le public puisse définitivement renouer avec l’esprit des salons autos ! »

Ta voiture coup de cœur

Très attendue par les fans de la R5 et de la Supercinq, la nouvelle Renault 5 m’a convaincu au premier coup d’œil, et je ne crois pas être le seul… Il faut dire que la réécriture du modèle star de notre enfance est réussie. Loin de se contenter d’une simple revisite stylistique, elle donne un coup de jeune à son aînée sur tous les plans, en la positionnant au cœur des années 2020, dans une version connectée et 100 % électrique qui s’impose dès ses débuts comme la nouvelle éclaireuse au losange.

La voiture qui t'a déçu

A coup sûr, le Cybertruck fait partie des « voitures » qui m’ont le plus déçu. Bien que ce mastodonte ne foulera sans doute pas l’asphalte des routes européennes, et encore moins celui des routes françaises, le 4x4 de Tesla aux performances supposées spectaculaires fait clairement partie des modèles les plus laids et fanfarons de l’histoire auto.

Le modèle 2025 que tu attends avec impatience

Difficile de ne pas scruter de près l’arrivée en concession de l’A390 ! Après sa révélation sous forme de showcar à Paris il y a quelques mois, le premier SUV badgé de l’écurie Alpine promet déjà de crever l’écran en version de série. C’est un fleuron du « made in France », ultra sport, ultra design, ultra confort, mais ultra luxe hélas... La rare concurrence à ce niveau haut de gamme, allemande notamment et Porsche singulièrement, n’aura qu’à bien se tenir…

Dans l’actualité auto, qu’est-ce qui t’a le plus agacé ?

De l’année 2024, on retient des annonces concernant notamment les ZFE, zones à faibles émissions. Il va devenir de plus en plus compliqué d’entrer dans les grandes agglomérations pour les véhicules thermiques les plus anciens. Dès le 1er janvier par exemple, la vignette Crit’Air 3 va devenir à son tour « non grata » dans les métropoles de Paris et de Lyon. Une fois encore, des centaines de milliers d’automobilistes vont devoir composer avec des normes environnementales aux délais intenables.

Anne Hidalgo va partir : un commentaire ?

Je lui souhaiterais « Bon vent, et bonne baignade ! » Durant ses mandats, dont le deuxième court encore, Anne Hidalgo a en effet bien davantage ulcéré que convaincu les Parisiens, qui plus est, ceux qui ont besoin de leur voiture pour leurs allers-retours quotidiens domicile-travail. L’ancienne protégée de Bertrand Delanoé s’est ainsi mis à dos, avec aplomb et indifférence, une bonne partie de la capitale (et des Franciliens). Pour beaucoup d’électeurs, son passage à l’Hôtel de Ville restera à jamais associé aux restrictions d’accès à la capitale, à la baisse drastique des places de stationnement, ou encore au passage à 50 km/h sur le périphérique.

Le départ de Tavares : dommage ou tant mieux ?

On le savait surveillé de près par les actionnaires depuis quelques mois mais son départ précipité m’a plutôt surpris. C’est dommage pour celui qui a su redresser PSA et ouvrir le groupe à l’international, jusqu’à le faire fusionner en 2021 avec Fiat-Chrysler sous un giron nommé Stellantis qu'il a propulsé au rang de 4e constructeur mondial.

Dans cet univers côté en bourse, on sait bien néanmoins qu’il n’y a pas de place pour l’affect. Cette fin de bail en haut de l’affiche fragilise en outre davantage le groupe que son ancien PDG, qui quitte l'arène avec une retaite plus que dorée... A l’annonce du départ de Tavares, l’inquiétude a d’ailleurs aussitôt gagné les usines et déboussolé les salariés des différentes filiales, en premier lieu chez Peugeot et Citroën, les pionnières de chez PSA, où l'on craint une casse sociale.

Quand passeras-tu à l’électrique ?

Roulant depuis toujours au thermique, je passerai certainement à l’électrique dans les deux à trois ans qui viennent, notamment pour remplacer mon vieux Mini Clubman diesel. Il y a de plus en plus de modèles pertinents sur ce segment et une offre de recharge en hausse. Cela vaut la peine de tenter l’aventure, au moins pour les trajets petites distances.

Ton souhait auto pour 2025

Mollo sur les ZFE, mollo sur les PV de stationnement et mollo sur les radars en quête de minuscules excès de vitesse simplement pour renflouer les caisses de Bercy ! En revanche, un grand « oui » pour que le public, en 2025, puisse définitivement renouer avec l’esprit des salons automobiles, avec la voiture (et non pas les mobilités alternatives) pour principal moteur. Un esprit heureusement en partie retrouvé lors du dernier Mondial de Paris.