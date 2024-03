Les deux futurs modèles les plus importants d'Opel cachés sous un drap

Tout le monde parle beaucoup du nouveau Peugeot 3008 de troisième génération en ce moment mais Opel espère aussi récupérer un peu de l’attention médiatique sur le sujet. La marque à l’éclair se prépare en effet à lancer une toute nouvelle génération de son Grandland, qui reposera sur la même plateforme STLA Medium que le Français et laissera lui aussi le choix entre des déclinaisons thermiques et électriques.

L’image ci-dessous montre toute la gamme électrique actuelle d’Opel, avec deux modèles laissés sous un drap dans le fond. L’un de ces mystérieux modèles est précisément ce futur Grandland, alors que le second est le Frontera dont le nom reviendra prochainement dans la gamme. Il ne désignera plus un vrai 4x4 baroudeur comme au bon vieux temps du Frontera commercialisé entre 1991 et 2004), mais plutôt un crossover citadin. Cousin du futur Citroën C3 X (et probablement du prochain Peugeot 2008), il laissera le choix entre une version 100% électrique et au moins une déclinaison thermique.

Ils arriveront en 2024

Opel précise dans son nouveau communiqué que le nouveau Frontera arrivera sur le marché un peu plus tard dans l’année 2024. Le nouveau Grandland devrait lui aussi arriver avant la fin de cette année. Compte tenu de l’attrait de la clientèle actuellement pour les modèles du genre « SUV », il s’agit évidemment de véhicules très importants pour la marque à l’éclair.