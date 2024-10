Les deux nouveaux SUV de Mitsubishi approchent

Mitsubishi compte actuellement trois SUV dans sa gamme : l'Eclipse Cross dessiné "façon coupé", l’Outlander à la vocation familiale et l’ASX qui joue plutôt les modèles urbains. Les deux premiers ont été conçus en interne par le constructeur japonais, le troisième est un Renault Captur rebadgé à la face avant différente.

La marque aux diamants prépare deux autres SUV, qui auront eux aussi un gros air de famille avec des modèles de la gamme Renault : le premier d’entre eux sera, comme nous le savions déjà, un Scénic E-Tech Electric rebadgé par les designers du constructeur japonais. Le second, révélé aujourd’hui par un communiqué officiel, sera basé sur le nouveau grand frère du Captur : « Mitsubishi Motors a annoncé aujourd'hui la poursuite de son offensive produit en Europe avec un deuxième nouveau SUV du segment C qui sera lancé en 2025. Ce nouveau SUV C sera doté de motorisations essence (ICE) et full hybride (HEV), de technologies de sécurité avancées et d'une connectivité de pointe avec Google intégré ». En autres termes, ce sera un Symbioz rebadgé.

Rendez-vous en 2025

Ces deux nouveaux modèles de Mitsubishi, spécifiquement conçus pour le marché automobile européen, seront officiellement présentés dans le courant de l’année prochaine. Ils devraient permettre à Mitsubishi de gagner d’importantes parts de marché chez nous, surtout pour le futur cousin du Symbioz qui joue sur l’un des principaux segments. Pour l’instant, Mitsubishi n’a en revanche pas annoncé de plans de concevoir une citadine électrique basée sur la Renault 5 E-Tech Electric comme la future Nissan Micra. La marque aux diamants attend peut-être de voir comment ces modèles se vendent…