Les électriques et les modèles Crit’Air 1 séduisent de plus en plus en occasion

« La baisse progressive des prix, associée à une offre riche de modèles récents, crée un climat propice à une croissance soutenue ». Voici, selon AAA-Data, ce qui explique la bonne santé du marché de l’occasion par rapport aux années 2022 et 2023.

En effet, avec un total de 5 354 168 transactions en 2024, il reste proche des meilleurs niveaux, y compris ceux de la période d’avant Covid. En 2019, 5 800 000 véhicules avaient changé de mains.

Ce marché de l’occasion n’est pas le même pour tous. Si vous possédez un véhicule Crit’Air 2 ou plus, il sera plus difficile de le vendre. Un effet dû aux fameuses ZFE. Après plusieurs reports, elles s’appliquent désormais dans plusieurs villes comme Paris, Lyon, Montpellier et Grenoble. Les modèles arborant les vignettes Crit’Air 3 ou plus (4, 5 et non classés) y sont interdits de séjour. Une règle difficile à comprendre lorsque l’on voit le prix des voitures neuves et pas toujours facile à appréhender tant les règles et les autorisations changent d’une métropole à l’autre.

Pour se mettre en conformité et pouvoir circuler librement dans ces villes, la solution pour beaucoup reste de se diriger vers un modèle d’occasion. C’est pourquoi les voitures considérées comme les moins polluantes et qui ne sont pas concernées par ces restrictions assurent une large majorité des transactions.

+ 54 % pour les électriques

Ainsi, les Crit’Air 1 ont vu leurs transactions augmenter 18 % l’année dernière pour atteindre une part de 36 %. Les Crit’Air 2 sont encore recherchées avec 34 % des parts, mais la tendance est déjà à la baisse avec – 1 %.

En revanche, les voitures électriques et leur vignette Crit’Air 0 ont progressé de 54 % en 2024 ! Elles atteignent une part de 2,5 % avec un pic à 3 % pour le mois de décembre.

Pourtant, ce sont bien les voitures fonctionnant aux watts qui s’affichent le plus cher avec un ticket moyen de 42 930 €, avec une hausse non négligeable de 3,7 %. L'équilibre entre l'offre et la demande n'ira dans le sens des acheteurs…