Les Français sont perdus avec les aides de l’État, mais en veulent davantage

Bonus, prime CEE, Coup de pouce, malus, malus au poids, les dispositifs d’aides ou de pénalités mis en place par le gouvernement brouillent totalement les pistes des Français. Il faut dire que notre pays a des compétences pour complexifier les choses, et l’automobile n’y échappe pas.

Malgré cette incompréhension généralisée, et logique, nous voulons toujours plus d’aides. L’étude* montre ainsi que « 8 Français sur 10 souhaitent élargir les aides publiques à l’achat d’un véhicule d’occasion thermique récent et peu polluant ». Pour ce qui est de la voiture électrique d’occasion, deux tiers souhaitent « une extension des aides » et 58 % réclament une mesure garantissant l’autonomie ou bien la durée de vie de la batterie.

Malgré ce que l’on pourrait penser, les Français dépensent moins pour leur voiture, de l’ordre de 238 €/mois et 210 €/mois pour les ménages modestes, le plus bas niveau depuis 2022. Pour arriver à faire des économies, certains automobilistes réduisent la fréquence de leurs déplacements (37 %) ou reportent l’entretien (15 %), ce qui n’est pas sans conséquence sur la sécurité et la fiabilité.

Les occasions ont la cote

Sans surprise, 79 % se sentent exclus du leasing social. Il faut dire que les places sont limitées (50 000 dossiers maximum retenus) et que le revenu fiscal de référence doit être inférieur ou égal à 16 300 €.

Face à la complexité des aides et surtout aux prix du neuf, les voitures d’occasion sont bien sûr plébiscitées, notamment celles dites « reconditionnées ». Leur notoriété progresse puisque 75 % des automobilistes en connaissent l’existence (+ 7 %) et 77 % jugent que leur fiabilité que celle d’une occasion classique.



(*) Echantillon de 1 305 automobilistes, issu d’un échantillon de 1 597 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Au sein de cet échantillon, 387 personnes appartenant aux ménages modestes ont été interrogées.