Les grosses remises du mois : la Tesla Model 3 restylée "offre" le bonus écologique

Chaque mois, notre guide des promotions permet de trouver quelques remises intéressantes dans le marché automobile neuf actuel où les prix deviennent hélas de plus en plus élevés. Focalisons-nous sur les remises les plus généreuses.

La Tesla Model 3 fait partie des modèles électriques stars du marché français. Mais depuis le début de l’année 2024, elle n’a plus droit au bonus écologique chez nous à cause de sa fabrication en Chine (alors que le SUV Model Y est lui assemblé en Allemagne ce qui le préserve de ce problème). Si les livraisons des exemplaires commandés avant la suppression de ce bonus continuent actuellement, les ventes devraient ensuite chuter.

Faut-il voir un lien entre cette perte du bonus écologique et les remises que Tesla France applique ce mois-ci sur les exemplaires de la Model 3 disponibles en stock ? Possible. On y trouve une réduction de 4000€ pour un modèle de base, affiché à 38 990€ au lieu de 42 990€. Et des remises identiques pour des autos à la configuration plus généreuses, affichées entre 40 180€ et 49 050€ après réduction.

Bientôt la Model 3 « Ludicrous »

38 990€, voilà qui replace la berline électrique américaine parmi les meilleurs rapports prix-prestations du marché. Rappelons que cette Model 3, actuellement disponible en version Propulsion et Grande Autonomie, doit prochainement gagner une déclinaison à hautes performances qui pourrait s’appeler « Performance » ou « Ludicrous ».