Mais au fait, comment définir Dacia aujourd'hui ? La marque ne veut plus être qualifiée de low cost, mais alors, on la définit comment ? Outdoor, essentielle ou généraliste ? Denis le Vot, le directeur général de Dacia livre une réponse macronienne : "c'est tout cela en même temps". Mais il ne nie pas pour autant la montée en gamme du constructeur franco roumain. Tous les modèles de toutes les marques augmentent, "mais on reste les moins chers malgré la hausse".

dailymotion Les interviews du Mondial 2022 - Denis le Vot (Dacia) : "la remplaçante de la Sandero aura une version électrique"

Mais qui sont ces fameux clients qui font de Dacia la troisième marque en Europe ? "Ils sont de deux types. Nous avons des consommateurs qui disposent d'un bon pouvoir d'achat, et viennent souvent des segments supérieurs, mais qui recherchent des autos plus simples et moins chères. Mais nous avons aussi des clients qui n'ont pas trop les moyens et pour qui Dacia est la solution pour l'achat d'une auto neuve."

Des clients qui achètent aujourd'hui du GPL, ou de l'essence, voir de l'électrique avec Spring, "qui représente 12 % de nos ventes". Mais l'électrique s'écrit aussi au futur chez Dacia, notamment sous le capot de la future Sandero, qui devrait arriver vers 2026. "On fera comme d'habitude pour cette nouvelle auto : on se servira sur les étagères de Renault".

La future Sandero reprendra des éléments de la R5

Des étagères ou, à ce moment-là, Dacia trouvera la plate-forme CFM-B très polyvalente, capable d'accueillir des blocs essence et électriques. Du coup cette future Sandero pourrait bien utiliser nombre d'éléments mécaniques de la nouvelle R5. En attendant, Dacia, et ses nouveautés actuelles, ou à venir, comme le Jogger et le Bigster vont se convertir rapidement à l'hybride rechargeable.