Les interviews du Mondial 2022 - Guillaume de Boudemange (Jeep) : ""

On peut évidemment se poser la question et se demander, en voyant l'Avenger sur le stand Jeep, si l'électrique est vraiment compatible avec l'off-road, spécialité maison. La réponse de Guillaiume de Boudemange est aussi évidente que logique ."Bien au contraire, l'électrique est parfait pour le franchissement, étant donné son énorme couple disponible immédiatement". De quoi rassurer les fans de la marque américaine en train de s'électrifier à toute allure.

Pour autant, les clients traditionnels de Jeep vont-ils se satisfaire de cette nouvelle formule ? Pour le patron de la marque en France, "le buzz est en marche pour l'Avenger depuis le début du Mondial". Pour autant, la clientèle qu'il vise avec ce nouveau produit est un peu différente du Jeepster traditionnel, "elle est plus féminine et plus urbaine".

Un changement de la campagne vers la ville qui est déjà largement entamé avec le Renegade et une électrification qui, si elle devient totale avec l'Avenger, a été largement entamée aussi. "Nous ne vendons plus une auto strictement thermique. Tous nos modèles sont aujourd’hui hybrides simples ou hybrides rechargeables".

Pour autant, un seul modèle 100 % électrique est aujourd’hui affiché. Du moins le sera-t-il en mars avril prochain. Mais la suite arrive un an plus tard, puisque dès 2024, le Recon sera disponible dans la même motorisation à watts.

L'Avenger sans les Avengers

En attendant, Jeep se garde bien de promouvoir l'Avenger en évoquant Iron Man et ses copains, même s'ils sont plus évocateurs pour les jeunes générations que la Dodge Avenger des années 70. "Nous n'avons aucun accord avec Marvel et Disney et donc nous évitons de faire le rapprochement". Dommage pour la notoriété de la nouvelles Jeep auprès des jeunes.