les interviews du Mondial 2022 - Xavier Chardon (groupe Volkswagen) : "En 2025, nous produirons une petite voiture électrique à moins de 25 000 euros"

Son groupe est accusé de tous les maux. Pour Carlos Tavares le patron de Stellantis et Luc Chatel, le président de la PFA, si l'automobile doit entièrement s'électrifier en 2035, c'est la faute au groupe Volkswagen. Xavier Chardon, le président du groupe en France en sourit. Même s'il reconnaît que "le dieselgate de 2015 nous a fait partir dans cette direction très tôt". Trop tôt ? "Certainement pas. l'ID3 a été présenté à Paris, dans ce même Mondial, dès 2016. Aujourd'hui nous avons une gamme complète et sommes le troisième constructeur électrique au monde"

Mais si le Mondial de Paris a été un tremplin pour le programme électrique de Volkswagen, le groupe a décliné l'invitation cette année. "Pour autant, nous ne nous interdisons pas d'y revenir" en fonction de l'actualité des lancements de Volkswagen, bien sûr, mais aussi d'Audi, Cupra, Seat et Skoda.

Des délais de plus d'un an chez Audi

Exposer des voitures, c'est bien, en vendre c'est mieux, et en livrer c'est encore mieux. Comme d'autres constructeurs, le groupe allemand est confronté à la pénurie de matières premières et de semi-conducteurs. "Ainsi pour Audi nous avons de délais de plus d'un an", rappelle Xavier Chardon. Des délais qui sont très légèrement moins élevé pour Skoda "et qui sont de 3 à 4 mois pour Volkswagen", précise Xavier Chardon qui rappelle le vieux dicton, "si tu veux une Rolex à 50 ans, tu dois la commander à 40 ans", sans vouloir tomber dans ce travers.

Ces difficultés d'approvisionnement n'empêchent pas le groupe allemand d'avoir déjà livré 366 000 autos électriques à travers le monde et de continuer de se déployer dans ce domaine. Outre l'ID Aero qui sera présenté avant la fin de l'année, "nous allons produire en Espagne, une petite voiture électrique à moins de 25 000 euros". la démocratisation de l'auto à watts serait-elle, enfin, en marche ?