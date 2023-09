Les marques automobiles dans le monde, des différences impressionnantes

On le sait, les marques généralistes européennes ont beaucoup de mal à s’exporter en-dehors des frontières du Vieux Continent exception faite de Volkswagen. Dans le même temps, les constructeurs japonais ont réussi à envahir depuis longtemps le marché des Etats-Unis. Quant aux marques américaines, elles restent dominatrices sur leurs terres avec quelques exceptions notables d’enseignes ayant réussi à pénétrer la Chine (Buick), ou la totalité de la planète pour l’extraterrestre Tesla qui n’en finit plus de grossir.

Les spécialistes de Car Industry Analysis mettent tout cela en lumière en proposant des infographies intéressantes, montrant la répartition des ventes de chacune de ces marques généralistes du monde (mais aussi quelques constructeurs premium ou sportifs) en fonction de la zone géographique.

Kia, marque aux ventes les mieux réparties

Ces infographies rappellent à quel point les marques europénnes sont limitées aux frontières du Vieux Continent (hors Volkswagen, encore une fois), même si le bilan serait évidemment très différent si ces graphiques incluaient aussi Mercedes, BMW et Audi. Elles permettent aussi de comprendre pourquoi il y a péril en la demeure pour Volkswagen lorsque ses ventes baissent en Chine. Les marques japonaises sont généralement très présentes aux Etats-Unis mais faiblement implantées en Europe et en Chine. Enfin, Tesla et surtout Kia sont les marques les mieux « mondialisées » avec une présence répartie sur tous les principaux marchés dans des proportions similaires.