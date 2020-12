Les matchs de 2021 - Nouvel Opel Mokka vs Renault Captur

Design : un Mokka avec plus de goût

Le Mokka marque une étape importante dans le renouveau d'Opel sous l'ère PSA : il inaugure un nouveau design pour la firme germanique. Et c'est réussi. Voilà enfin une Opel qui a de la personnalité et peut déclencher le coup de cœur. Si les lignes restent anguleuses, pour symboliser la précision à l'allemande, le véhicule a du caractère. On a à l'avant le nouveau visage du constructeur, une calandre fermée noire qui fait corps avec les optiques. La baguette latérale apporte une touche d'originalité, d'autant qu'elle vire au rouge sur la GS Line. L'arrière se fait musclé, un aspect renforcé par les dimensions plus compactes de cette génération, qui a perdu 12 cm en longueur à 4,15 mètres.

À l’inverse, le Captur avait de son côté grandi lors de son renouvellement l'année dernière, grimpant à 4,23 mètres. Face aux angles du Mokka, le Renault mise sur les galbes et les lignes arrondies. La nouveauté esthétique est venue des feux, en boomerang, car pour le reste, c'était une évolution. Le Captur 2 s'est ainsi fait plus mature, mieux campé sur ses roues. Mais cela peut donner une impression de design Renault qui tourne en rond cette fois. Le Captur mise sur sa personnalisation, mais le Mokka propose aussi des silhouettes bicolores.

Notre choix : Mokka, enfin une Opel qui fait envie.

Présentation intérieure : bond dans le temps pour Opel

Opel a bien fait les choses. Il n'y a pas qu'à l'extérieur que la marque prend un nouveau départ. C'est aussi le cas à l'intérieur avec une présentation enfin moderne. C'est un véritable bond dans le temps face à la Corsa sortie… en 2019. Sur ses versions hautes, le Mokka inaugure le Pure Panel, un ensemble de deux écrans, avec instrumentation de 12 pouces et système d'info-divertissement de 10 pouces, ce dernier étant orienté vers le conducteur. Il reste des commandes classiques pour la clim, un plus pour l'ergonomie. Dommage que la refonte ne soit pas totale, avec la reprise de ce volant vieillot.

Le Captur avait aussi fait sa révolution à bord, après une première génération très critiquée. Renault a remis les pendules à l'heure, avec une présentation soignée, plus aérienne et plus techno. Là aussi, il faut regarder du côté des versions haut de gamme pour en avoir plein la vue, avec notamment l'écran format portrait 9,3 pouces. La finition est désormais à un bon niveau. Comme pour l'extérieur, le Captur ose davantage la couleur que le Mokka à bord. On aime aussi les astuces, comme la boîte à gants tiroir.

Notre choix : Mokka, pour saluer les gros progrès.

Coffre : un Captur modulable

Gros atout du côté du Losange : une banquette coulissante, qui permet de favoriser l'espace aux jambes ou le volume du coffre. Celui-ci varie ainsi de 406 à 520 litres (sur les diesels). En face, l'Opel a une banquette fixe et annonce 350 litres, une valeur moyenne dans la catégorie, même si le Mokka est devenu plus urbain. Sa banquette se rabat en 60/40, avec plancher plat. C'est 1/3-2/3 pour le Captur.

Notre choix : Captur, plus généreux.

Choix des moteurs : plutôt hybride ou électrique ?

Reprenant la base technique du Peugeot 2008, le Mokka avance le même argument : laisser le choix entre essence, diesel et 100 % électrique. L'offre est toutefois assez resserrée, avec deux essences de 100 et 130 ch (le plus musclé proposant en option la boîte auto 8 rapports), un diesel de 110 ch et un électrique de 136 ch, doté d'une batterie de 50 kWh, pour une autonomie de 322 km.

Le Captur n'a pas d'électrique, mais il mise sur l'hybride. Et va même faire coup double, puisqu'après l'hybride rechargeable de 160 ch, il y aura en 2021 l'hybride simple de 140 ch. Celui-ci prendra la place du diesel, sur la fin (il reste encore les Blue dCi de 95 et 115 ch). En essence, la gamme vient d'évoluer avec l'arrêt du gros 155 ch. Le TCe 130 ch est passé à 140 ch, avec boîte EDC d'office. En accès, on a le petit 90 ch et une intéressante version GPL 100 ch. Point commun aux deux modèles : pas de transmission intégrale au menu.

Notre choix : Captur, l'hybride est plus pertinent.

Équipements : des technos de grandes

Le Mokka profite bien sûr de sa refonte pour remettre à jour son équipement. On trouve les assistances courantes : aide actif au maintien dans la voie, freinage d'urgence automatique, reconnaissance des panneaux de signalisation, surveillance des angles morts, régulateur de vitesse adaptatif, aide aux créneaux… Côté confort, on a le volant chauffant ou le chargeur des téléphones à induction. Le Captur propose bien sûr cela.

Le Mokka innove avec ses optiques LED Matrix. Il profite d'une caméra de recul 180°, mais le Captur peut avoir une vision 360°. Le Renault annonce aussi une assistance autoroute et trafic, soit une conduite semi-autonome de niveau 2, encore indisponible sur le Mokka.

Notre choix : Captur, mais de peu.

Nouvel Opel Mokka vs Renault Captur : le premier verdict Caradisiac

Thème Avantage Design Mokka Présentation intérieure Mokka Coffre Captur Choix des moteurs Captur Équipements Captur LE VERDICT CARADISIAC Captur : 3 - Mokka : 2

La gagnante : Renault Captur

Lors de sa refonte, le Captur a corrigé ses défauts (finition, technologies). Il est donc devenu une référence du marché, statut renforcé récemment avec la possibilité de l'avoir en hybride. Difficile donc de s'attaquer à lui. Si le nouveau Mokka échoue aux points ici, il ne s'y casse pas les dents. Il avance de beaux arguments, à commencer par son look. Il est à niveau sur le plan techno, préfère miser sur l'électrique mais est pénalisé par un aspect moins familial.