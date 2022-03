Les muscle cars électriques de Dodge feront un bruit "incroyable" selon Carlos Tavares

Dodge, c'est la Viper, la Charger, la Challenger ou encore la Daytona, des muscle-cars brutales dont l'une des spécificités était des bruits mécaniques uniques, que ce soit en provenance du V10 de la première ou les fameux V8 dont les chambres de combustion hémisphériques leur ont donné le nom d'Hemi. Ces derniers devraient cependant tirer leur révérence en 2024 comme l'a annoncé l'année dernière Tim Kuniskis, PDG de la marque. Et être remplacés par des moteurs électriques. Ce sera ainsi la toute première électrique de Dodge qui créera ainsi la catégorie des « e-muscle cars ».

De quoi décontenancer les amateurs de la marque très traditionalistes outre-Atlantique et peu enclins à la conduite sans émissions, qu'elles proviennent des pots d'échappements ou des pneus fumant. Mais, lors de la présentation de son plan stratégique la semaine dernière, Carlos Tavares, patron du groupe Stellantis, qui compte Dodge parmi ses 14 emblèmes, s'est montré rassurant. Pour lui, les mélomanes de la mécanique n'ont aucun soucis à se faire.

« Nous sommes en train de créer un son dont vous n'avez pas idée... C'est quelque chose de choquant » a-t-il assuré pendant l’événement. « Et après l'avoir créé, nous l'avons décliné pour qu'il soit plus fort, plus puissant suivant la façon que vous avez de conduire votre voiture ». Dodge n'est évidemment pas le premier à avoir eu l'idée d'associer un bruit à ses modèles électriques, on peut ainsi reconnaître une Renault Zoé qui passe les yeux fermés et Kia propose aussi des sons personnalisables pour son EV6, mais, avec une histoire aussi marquée par des voitures agressivement bruyantes, il est vrai que la marque américaine ne pouvait abandonner un tel héritage. Mais il faudra patienter encore deux ans pour découvrir ce « son ».