Quel avenir pour les marques de Stellantis ? Suivez les annonces de Carlos Tavares en live sur Caradisiac

Quelques jours après avoir présenté d'excellents résultats financiers, Carlos Tavares, patron de Stellantis, va détailler le plan stratégique à long terme du groupe né de la fusion entre PSA et FCA en janvier 2021.

Après avoir travaillé pendant plus d'un an, les dirigeants de Stellantis vont donc enfin nous en dire plus sur l'avenir des marques du groupe. Du moins on l'espère ! Car cette fois, même si certains patrons de marque ont fait de petites annonces (celui d'Alfa a ainsi promis une nouveauté par an), il faudrait être concret et en dire davantage sur la construction des gammes, les projets mis en commun. Le mieux serait aussi d'avoir des calendriers précis et quelques teasers !

Bien sûr, Stellantis n'a pas chômé depuis que le mariage a été célébré. Le groupe a déjà présenté son plan de bataille pour l'électrique, confirmant la mise en chantier de quatre plateformes dédiées qui couvriront l'ensemble des besoins des 14 marques, et sa stratégie en matière de logiciels. En clair, il a déjà posé les bases de sa transformation dans une industrie automobile en pleine révolution. La présentation du 1er mars devrait donc être davantage axée sur le produit.

Rendez-vous sur cette page, à partir de 14 heures, pour un suivi en live de cette conférence.

A lire en attendant sur Caradisiac

- Un an après, où en est la fusion PSA-Fiat ?

- Stellantis est hyper rentable et cela profite aux salariés

- Ce que Stellantis prépare pour l'électrique