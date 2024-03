Les nouveaux prix français du Tesla Model Y (2024)

C’était annoncé par Tesla. Comme prévu, les prix du SUV Model Y ont bien augmenté de 2 000€ ce 22 mars 2024 sur toutes les versions. Il était jusqu’ici disponible à 42 990€ dans sa version de base, désormais facturée 44 990€. La variante Grande Autonomie se négocie 51 990€ et la déclinaison Performance s’affiche 57 990€.

Cette hausse des prix arrive au pire moment pour Tesla qui doit maintenant faire face à une concurrence plus sérieuse que jamais dans la catégorie des SUV familiaux électriques. Il n’est plus que 2 000€ moins cher qu’un Renault Scénic E-Tech à grosses batteries de 87 kWh offrant une bien meilleure autonomie maximale (625 km contre 455 km) et coûte exactement le même prix que le Peugeot E-3008 et ses 527 km d’autonomie maximale.

La Tesla à 25 000€ l’année prochaine

Ce Model Y ne subira finalement pas son restylage de mi-carrière cette année. Il devra attendre pour cela 2025, année qui coïncidera avec l’arrivée du fameux nouveau modèle d’entrée de gamme de Tesla dont le prix de base doit se situer autour des 25 000€. Rappelons que ce futur modèle sera construit à l’usine de Berlin.