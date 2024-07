Les nouvelles Renault électriques sont françaises, comme le roquefort ou le camembert

Tout le monde sait que les chaînes de valeur liées à la fabrication des voitures électriques restent dépendantes de la Chine aujourd’hui. Certains constructeurs européens (dont le groupe Renault) fabriquent certains de leurs modèles en Chine et une part importante de la technologie présente dans les voitures électriques européennes provient de Chine.

Mais comme ses concurrents, Renault essaie désormais de jouer sur la fibre patriotique pour ses voitures électriques. Alors que des filières de construction de batteries sont en train de se créer aux quatre coins de l’Europe, la marque au losange se positionne en pionnier de l’appellation « Origine France Contrôlée » sur ses voitures électriques. Renault affirme en effet que la R5 E-Tech Electric et le Scénic E-Tech Electric sont les deux premières voitures électriques à obtenir cette certification, donnée par le Bureau Veritas.

Elles sont françaises à 69 et 74%

Cette certification se réserve aux produits « dont l'assemblage final est effectué en France et dont au moins 50 % du prix de revient unitaire du produit ainsi que ses caractéristiques essentielles sont acquis en France ». Un seuil largement dépassé par la R5 et le Scénic d’après le communiqué officiel de Renault : « la part de la valeur produite en France des Renault 5 E-Tech Electric et Scénic E-Tech Electric atteint ainsi respectivement 69 % et 74 % ».

Même si leur fabrication est loin d’être française à 100%, les deux nouveautés électriques de Renault sont donc bien considérées comme des produits à l’appellation française contrôlée au même titre que certains produits issus du terroir. Allez, n’en faisons pas tout un fromage…