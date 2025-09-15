Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Pgo Speedster 2

Les petites bombes de PGO au style rétro, mais à la technologie moderne, à découvrir au Salon de Lyon 2025

Dans Salons / Salon de Lyon

Julien Bertaux

L’artisan automobile venant d’Alès exposera ses trois modèles proposés au catalogue, mais aussi le concept-car Sarab vue au dernier Mondial de l’automobile.

PGO mettra l'accent sur les couleurs nationales au Salon de Lyon.

PGO est peu connu du grand public, et pour cause puisque le constructeur construit ses propres autos à la main. Une production en petite série qui allie esprit rétro et technologie moderne. Après avoir connu une période très difficile en 2018, la firme a depuis sorti la tête de l’eau.

C’est ainsi que les modèles ont dit au revoir à l’ancien moteur THP pour accueillir le bloc 2.0 turbo de l'ancienne Mini Cooper S. Au menu : 184 ch, un couple de 240 Nm, une boîte manuelle à six rapports et surtout un poids qui passe sous la tonne (997 kg) pour les trois modèles commercialisés : la Speedster II, la Cévennes et l’Hemera. Ce n’est pas l’absence d’équipements qui le permet puisqu’elles sont équipées de la climatisation, d’un système audio Focal, d’un pare-brise chauffant, d’un autoradio GPS, ou encore d’une sellerie cuir.

PGO Speedster II
PGO Speedster II
PGO Cévennes
PGO Cévennes

A contrario, l’utilisation d’un châssis tubulaire permet de gagner de précieux tout en garantissant une grande rigidité, gage d’un comportement routier plus sportif.

PGO Hemera
PGO Hemera

La gamme se compose actuellement de deux cabriolets (Speedster II et Cévennes) au look proche de la Porsche 356 cabriolet des années 50, ainsi que du coupé Hemera.

Un concept radical

PGO Sarab
PGO Sarab

Preuve que la société se porte bien, Pgo a présenté au Mondial de Paris 2024 un concept de petite barquette, une auto à découvrir ou redécouvrir à ce Salon de Lyon. Dénuée de pare-brise, cette auto également bâtie sur un châssis tubulaire ne pesant que 600 kg et dénuée de pare-brise est pour le moins radical. Utilisant le même moteur 2.0 de 184 ch, les performances de ce joujou devraient être explosives.

Pgo Speedster 2

