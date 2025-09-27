Les petites sportives sont-elles en voie d’exctinction ?

Autour de la table pour notre débat de la journée : Julien Berteaux, Alan Froli et Cédric Pinatel. Le choix s’est porté sur ces journalistes de la rédaction car ce sont ceux qui sont les plus passionnés par les autos sportives. Cédric a conduit un grand nombre d’hypercars, Julien vient d’acheter une Mégane RS, c’est tout dire, et Alan aime rouler vite.

Pour les sensations, choisissez d’anciennes GTI d’occasion

Du coup, on sent bien leur détresse quand ils évoquent la quasi-disparition des catalogues de ce que l’on nommait les petites bombes sportives, les GTI. Alors forçément, ce qu’ils suggèrent à ceux qui comme eux aiment encore ressentir des sensations puissantes au volant, c’est de se tourner vers le marché de l’occasion.

Le monde des hypercars lui se porte bien. Ces autos sont de plus en plus coûteuses, mais il y a de plus en plus de milliardaires sur terre. Exemples, en 2020, dans le monde, il s’était vendu près de 4000 Ferrari. En 2024, 13 000 ! Et pour aiguiser votre curiosité, sachez qu’en 2024, il s’est vendu au total 5800 véhicules haut de gamme, dont 3750 Porsche, 246 Ferrari, 95 Lamborghini, 27 Bentley, 23 Mc Laren et 5 Rolls Royce, l’ensemble représentant 0,33 % du nmbre total de voitures vendues.