Les remises hallucinantes de Toyota sur sa Mirai à hydrogène

On l’a vu, les ventes de la Toyota Mirai (comme celles des rares autres voitures à hydrogène du marché) ne vont pas fort. En 2024 en France, 529 voitures neuves à hydrogène (toutes marques confondues) ont été écoulées en France. Sur les onze premiers mois de l’année 2024, seulement 1 702 exemplaires de la Toyota Mirai ont trouvé preneur dans le monde. Même si Toyota (comme Hyundai) continuent de travailler sur cette technologie, ils ne parviennent pas à convaincre le grand public actuellement avec leurs voitures à pile à combustible qui coûtent plus cher que leurs équivalents thermiques (et électriques) tout en souffrant d’un réseau de stations presque inexistant.

Chez Toyota, les ventes sont tellement basses que le constructeur vient de mettre en place une remise spectaculaire en Californie, un état traditionnellement à la pointe sur les énergies alternatives aux USA : une remise de 70% du prix de vente de la voiture, affichée 17 000 dollars au lieu de 51 285 dollars ! Dans sa version haut de gamme Limited, elle passe de 68 210 à 25 210 dollars.

Pas de remise pour l’instant chez nous

Cette remise hors normes, qui va probablement faire plaisir à ceux qui ont récemment acheté là-bas une Mirai au prix réel (s’il y en a ?), ne concerne pour l’instant pas le marché français où la voiture est actuellement proposée au prix de 73 000€. C’est sensiblement plus cher qu’une berline électrique ou thermique de taille similaire, ce qui explique évidemment son insuccès.

Via H2 Mobile