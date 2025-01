Devinez combien de voitures à hydrogène ont été vendues en France en 2024

1 702 exemplaires. Voilà le nombre de Toyota Mirai vendues dans le monde sur les onze premiers mois de l’année 2024 dont on parlait il y a quelques jours sur Caradisiac. Après un « sommet » à 5 918 exemplaires sur l’ensemble de l’année de 2021, cette technologie toujours aussi confidentielle n’a pas trouvé beaucoup de clients chez Toyota cette année.

En France, ce n’est pas mieux. Comme le rapportent les spécialistes de H2 Mobile sur la base des données compilées par la Plateforme automobile, 529 voitures à hydrogène ont été immatriculées au total sur l’année 2024 dans notre pays. On n’a pour l’instant pas de détail sur ces chiffres mais un certain nombre d’entre elles concernent des Toyota Mirai utilisées dans le cadre des jeux olympiques de Paris 2024, un évènement duquel le constructeur japonais était partenaire.

C’est mieux qu’en 2023

On peut dire que les immatriculations de voitures à hydrogène ont « explosé » par rapport à 2023 puisque sur l’année précédente, seulement 306 véhicules fonctionnant avec cette technologie avaient été immatriculés en France. Mais avec de tels volumes et des perspectives peu encourageantes malgré la persistance de Toyota et Hyundai, on n’est clairement pas en train d’assister à une révolution technologique.

N’oublions tout de même pas que l’hydrogène a peut-être de l’avenir sur certaines sportives d’exception en toute petite série (avec des moteurs à pistons optimisés pour ce combustible), mais il n’a probablement aucune chance sur le marché des autos grand public face à l’électrique.