Les surprises du marché français 2021

En anglais, on appelle ça des « fun facts ». Des petites infos sans grande importance a priori, mais qui parviennent malgré tout à susciter l’attention…et en disent parfois bien plus long que ce que l’on imaginait a priori. En examinant les données du marché français sur les quatre premiers mois de l’année 2021, nous avons ainsi trouvé quelques éléments surprenants.

Ainsi, saviez vous que…

…le DS7 Crossback se vend nettement mieux que la DS3 Crossback ? Le SUV familial s’est écoulé à 4153 unités sur les quatre premiers mois de l’année, contre 3401 unités pour un DS3 Crossback pourtant affiché à des tarifs plus accessibles. Peut-être ce dernier peine-t-il à convaincre en raison d’un style plus tourmenté (et d’une ergonomie discutable). Sur son marché domestique, on relève aussi que le DS7domine nettement les BMW X3, Volvo XC60, Audi Q5 et autres Mercedes GLC.

…la Tesla Model 3 se vend trois fois mieux que la BMW Série 3 ? 5 900 exemplaires pour l’américaine à électrons, contre 1 878 pour l’Allemande, berline premium de référence qui connaît pourtant un joli succès à travers la planète depuis son lancement. Les temps changent à toute vitesse, manifestement.

…le Peugeot 3008 atomise littéralement son premier concurrent le Renault Kadjar ? Plus de 20 000 unités pour le premier, moins de 5 000 pour le second. Il devient urgent pour Renault de proposer un véhicule plus convaincant dans le segment des SUV compacts.

…le Hyundai Tucson démarre sur les chapeaux de roues ? Avec son design valorisant et ses nombreuses qualités routières, le SUV familial Hyundai débute sa carrière en fanfare : 5 500 exemplaires pour le Coréen sur la période considérée, soit 1 400 de plus que le pourtant réputé VW Tiguan. Le Tucson est n°4 des ventes de la catégorie des SUV compacts, derrière les incontournables Peugeot 3008, Dacia Duster et Citroën C5 Aircross.

…la Toyota Yaris reste l’une des stars du marché français ? Toujours assemblée en France, contrairement à ses rivales Renault Clio et Peugeot 208, la Japonaise peut mettre en avant un design particulièrement réussi et une motorisation hybride parfaitement dans l’air du temps. Résultat, le septième rang des ventes sur les quatre premiers mois de l’année, et bien sûr la première place parmi les « étrangères » (pas si étrangère que ça, de fait). La Toyota-ïsation des automobilistes français s’exprime aussi au niveau des mini-citadines, puisque l’Aygo se paie le luxe de devancer ses clones les Peugeot 108 et Citroën C1.

…la Renault Talisman a trouvé 1 125 acquéreurs ? Des automobilistes qui ont probablement fait une excellente affaire par le jeu de remises substantielles, car la (belle) berline familiale Renault connaît une carrière bien difficile. Elle ne se classe qu’au 99ème rang des ventes en France, loin derrière sa concurrente naturelle la Peugeot 508, 43ème vente avec 3163 unités. La berline de papa a du plomb dans les ailes.

…les Citroën Berlingo et Peugeot Rifter se livrent à un duel incroyablement serré ? 2 463 exemplaires pour le premier, 2 486 pour le second sur les quatre mois 2021. Les ludospaces du groupe Stellantis font jeu égal en termes de ventes….en attendant l’arrivée du très prometteur Renault Kangoo, au potentiel élevé d’après les premiers compte-rendus de nos essayeurs. La première étape du « renouveau » pour Renault ?

…la VW Golf 8 peine à convaincre ? Si elle est la voiture la plus vendue en Europe, la Golf a perdu de son lustre auprès des automobilistes français, qui lui préfèrent assez nettement la Mercedes Classe A (4 900 unités contre 4 600 à la VW). Et n’oublions pas la BMW Série 1, bien visible dans les rétroviseurs de la Golf avec 4 100 exemplaires.