Audi-BMW-Mercedes: qui est le patron 2021?

Comme chaque année depuis 2015, Caradisiac organise une confrontation des trois grands constructeurs premium allemands pour savoir qui domine les débats en termes de ventes, catégorie par catégorie, de la citadine à la limousine.

Cela permet d’ausculter plus finement les forces et faiblesses de chacun, au-delà des statistiques totales qui constituent un indicateur certes intéressant, mais trop globalisant. On retiendra certes qu’avec 2 087 200 voitures vendues en 2020 (chiffre en baisse de 13%, crise sanitaire oblige – mais on aurait pu s’attendre à pire), Mercedes devance BMW qui a écoulé 2 028 841 voitures.

Le Bavarois pourrait toutefois reprendre l’avantage si on incluait dans ses statistiques les ventes de Mini, soit 271 121 voitures, ce qui porterait ses ventes totales à 2 299 962 unités.

Dans tous les cas, Audi est en retrait avec ses 1 692 773 voitures écoulées. Mais la marque aux anneaux à d’autres atouts à faire valoir, notamment du côté des SUV.

Sans plus attendre, intéressons-nous maintenant aux différentes catégories investies par chacun des trois, qui voient leur suprématie contestée par un nombre croissants d’acteurs, à la faveur d’une électrification qui modifie progressivement les équilibres en place dans le marché automobile.

On pense à Tesla, qui a vendu l’an dernier plus de Model 3 que BMW de Série 3. On pense aussi à Volvo, qui monte en puissance année après année, ou bien encore à Lexus dont les voitures sont désormais servies par un design puissant, à la hauteur des excellentes prestations offertes. De plus, ne négligeons pas DS, qui aspire à jouer un rôle de plus en plus important à la faveur de l'élargissement de sa gamme.

En d’autres termes, le marché premium est appelé à s'ouvir de plus en plus dans les années qui viennent. Reste que l’Allemand y est encore la langue dominante, c’est pourquoi nous allons maintenant nous intéresser aux forces et faiblesses de chacun dans les différents segments de marché.

Citadines

Classement Marque/modèle Ventes totales 2020 1 Mini (3 & 5 p.) 157 000 2 Audi A1 Sportback 63 000 3 Smart 35 000

C'est dans la catégorie des citadines que les trois constructeurs offrent les produits les plus dissemblables, puisque l'on trouve aussi bien de la micro-voiture électrique (la Smart) que de l'urbaine chic à 3 ou 5 portes.

Quoi qu'il en soit, BMW a fait le bon choix en relançant la marque Mini, puisque ces modèles combinant un style plaisant à des prestations routières de haut vol "atomisent" littéralement la concurrence.

L'Audi A1 se voit ainsi reléguée à trois longueurs en arrière (la concurrence interne du SUV Q2 ne doit pas arranger les choses), tandis que Smart boit le bouillon avec 35 000 voitures écoulées, contre 107 000 l'année précédente ! La marque ne tire pas encore profit de son passage au tout-électrique, hélas combiné à l'effet Covid.

Compactes

Classement Marque/modèle Ventes totales 2020 1 Mercedes Classe A & Classe B 449 000 2 BMW série 1 & Série 2 269 000 3 Audi A3 218 000

Chez les compactes, Mercedes domine les débats depuis plusieurs années déjà. Si les chiffres s'érodent d'environ 15% du fait de la crise sanitaire , la marque conserve une très nette avance sur la concurrence grâce à des voitures à la fois stylées et dotées d'un contenu technologique spectaculaire. Le système MBUX, avec son instrumentation et son écran multimédia format XXL, donne clairement l'impression d'en avoir pour son argent. La baisse de vente est moins spectaculaires chez BMW (-7%).

Chez Audi les -19% enregistrés par rapport à 2019 doivent être relativisés. La nouvelle génération d'A3 a été lancée en 2020 dans un contexte pour le moins délicat, et celle-ci n'est disponible que dans une variante de carrosserie, quand BMW et Mercedes proposent des dérivés monospaces de leurs berlines compactes respectives. C'est donc un score plutôt encourageant pour la compacte d'Ingolstadt.

Familiales

Classement Marque/modèle Ventes totales 2020 1 BMW Série 3 & Série 4 420 000 2 Audi A4 & A5 316 000 3 Mercedes Classe C 309 000

Dans ce segment de marché fondamental en Europe, les positions sont traditionnellement très serrées entre les trois marques et l'effet-nouveauté joue à plein. Mais en 2020, BMW s'est envolé grâce au lancement de la nouvelle Série 3, laissant ses adversaires sur place.

L'Audi A4 se hisse à la deuxième marche du podium malgré son âge "avancé" (elle a été lancée en 2015) et se paie le luxe de devancer Mercedes. La Classe C de quatrième génération, appelée à être renouvelée cette année, perd 30% sur un an. Le contexte sanitaire actuel permettra-t-il à l'étoile de rattraper son retard dans les mois qui viennent?

Routières

Classement Marque/modèle Ventes totales 2020 1 Mercedes Classe E 332 000 2 BMW Série 5 302 000 3 Audi A6 & A7 291 000

C'est ici que la confrontation est la plus serrée, et on note qu'Audi est le seul des trois constructeurs à avoir vu ses ventes progresser en 2020 (+11%). La performance doit être saluée à son juste niveau, même si elle ne permet pas à la marque de prendre le leadership.

BMW Série 5 et Mercedes Classe E restent les patronnes des "voitures de patrons", et profitent toutes deux de leurs restylages respectifs opérés l'an dernier.

Limousines

Classement Marque/modèle Ventes totales 2020 1 Mercedes Classe S 56 000 2 BMW Série 7 46 000 3 Audi A8 22 000

L'indéboulonnable Classe S reste LA référence pour les grands de ce monde et les compagnies de chauffeurs de grande remise. Les concurrents n'ont pas su profiter du fait que l'auto vivait sa dernière année de commericlaisation, puisque sa remplaçante a été lancée en 2021.

Quoi qu'il en soit, la Série 7 ne semble pas pâtir de sa calandre à grands naseaux, avec des ventes assez étales entre 2019 (50 000 exemplaires vendus) et 2020 (46 000 ex.). Mais c'est l'Audi A8, traditionnellement "à la remorque" de ses concurrentes qui fait preuve de la plus grande stabilité, avec précisément 22 290 en 2020 contre 22 314 voitures vendues en 2019, soit un écart de 24 unités seulement. Ceci constitue déjà une performance en soi.

SUV (toutes catégories)

Classement Marque Ventes totales 2020 1 BMW 907 000 2 Mercedes 888 000 3 Audi 722 000

Mercedes ne communiquant pas les chiffres de ventes de SUV par modèle, nous devons nous en tenir à des données globales. Que cela plaise ou non, les SUV représentent près de la moitié des ventes globales chez nos trois constructeurs premium (42 à 45% selon les marques).

BMW, qui décline ses X de 1 à 7 et dispose d'une carte maîtresse avec un X3 très prisé (292 000 exemplaires en 2020) , parvient à contenir les assauts d'un Mercedes lui aussi très offensif sur le créneau.

Attention, l'écart se resserre dangereusement entre les constructeurs. Seulement 19 000 voitures de mieux pour BMW, contre 174 000 un an plus tôt ! Mercedes recueille manifestement les fruits du renouvellement du GLA et pourrait bien devenir champion des SUV dès cette année.

Audi reste à une encâblure en arrière, mais a vu ses vu ses ventes de SUV légèrement (2%) progresser en 2020. Il le doit notamment à un Q5 dont le succès ne se dément pas, puisqu'écoulé à 278 000 unités.

Et le gagnant est:

MATCH NUL

Pour la première fois, on a une égalité avec trois victoires chacun pour BMW et Mercedes. Et si la marque à l'étoile l'emporte dans les segments-clés que sont les compactes et les routières, BMW s'illustre chez les familiales et, surtout, les SUV qui constituent un énorme levier de croissance.

Pour autant, 2020 a été une année particulière à tous égards, et tout laisse à penser que Mercedes pourrait reprendre le leadership cette année avec la lancement de la nouvelle Classe C et la montée en cadence des GLA et GLB.