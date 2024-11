Les Tesla sont de bien mauvaises recrues pour la police américaine

En voici une à qui l'uniforme va mal. La Tesla Model Y, choisie par certaines unités de police californiennes de façon à satisfaire à certaines obligations environnementales, peine à convaincre. Au terme de plusieurs mois d'essai avec trois voitures (la première avait été livrée en décembre 2022), le verdict des forces de l'ordre de la ville de Menlo Park est sans appel: "les agents utilisant les véhicules ont apprécié l'accélération, la direction et les performances du véhicule par rapport à des modèles hybrides et essence. Cependant, la Tesla pose des difficultés en raison de son petit espace intérieur, de certaines fonctionnalités "intelligentes" (arrêts inopinés de la voiture quand un agent approche d’un groupe ou d’un véhicule garé, commandes complexes pour atténuer les lumières lors de l'approche la nuit, système de verrouillage automatique non adapté aux missions, etc.) et de la faible hauteur de caisse du véhicule qui en limite la maniabilité (saut de bordures de trottoir, utilisation hors route..)."

Les agents regrettent par ailleurs que les gilets pare-balles ne s'adaptent pas bien à la forme des sièges, et que la hauteur de la console centrale rende difficile l'accès à leur arme de poing quand ils sont dans le véhicule. Et ces usagers aux exigences certes un peu particulières de conclure que "les Tesla ne semblent pas être les "voitures de patrouille du futur" dans leur configuration actuelle." Pour 2025, les policiers de Menlo Park vont plutôt se tourner vers un Chevrolet Blazer EV.

Conclusions du même ordre à Ukiah, au nord de San Francisco, où les cops ont testé deux Model 3 modifiées, pour un investissement de 150 000 $. Mais les deux voitures ont été réservées à des tâches administratives du fait de leur manque de place à bord qui ne permet de ne transporter qu'un seul prisonnier. Et nos confrères du SFGate de citer le chef de la police locale qui se souvient d'un cas où ses hommes avaient parcouru 630 miles jusqu'au Mexique pour transporter un sujet potentiellement dangereux dans leur véhicule. Si les détectives avaient été dans une Tesla, ceux-ci auraient dû s'arrêter une heure à une borne de recharge publique non sécurisée pour surveiller la personne, ce qui ne serait pas arrivé avec un moteur à combustion interne. Pour toutes ces raisons, l'utilisation de Tesla dans la police n'est pas la meilleure façon de dépenser l'argent public. Message transmis à Elon Musk, futur "ministre de l’efficacité gouvernementale".