Les tops flops de la rédaction (2023) 11/11

Top : le nouveau Dacia Duster, un moment de design

Une fois n’est pas coutume, c’est une voiture pas chère qui se distingue par son design. C’est déjà arrivé, on se rappellera la Fiat Panda de 1980, une des créations dont Giugiaro est le plus fier. En 2023, c’est le Dacia Duster qui m’a littéralement bluffé par son design à la fois soigné, distinctif, dynamique et apparemment fonctionnel. Contrairement à bien d’autres, notamment chez Renault, ce SUV ne singe aucun rival (mais en a-t-il ?) et poursuit brillamment dans le sillon creusé par le premier Duster en 2010, tout en s’appropriant des détails plus habituellement sur des modèles chers.

Je pense par exemple à sa ligne « Coca-cola », avec ces ailes bien renflées, qui évoquent les muscle-cars américains des années 60. Je citerai aussi les poignées de porte arrière camouflées dans le montant, pour donner au Dacia un air de coupé, très en vogue à l’heure actuelle chez les SUV, mais ici sans sacrifier le volume utile. Notons aussi la belle intégration des repères visuels identifiant un SUV, comme les protections en plastique des passages de roue et le ski avant. Et les jantes, elles vous plaisent les jantes ? Moi oui car elles ne dépareraient absolument pas sur un concept-car !

J’apprécie enfin le dessin raffiné de la face avant, où les tirets blancs de la calandre s’alignent avec les LED de l’éclairage de jour incrustées dans les projecteurs, eux-mêmes terminés par des motifs en pointes de flèche.

Déjà vu sur la Sandero, ce thème permet d’identifier immédiatement une Dacia, qui affirme son identité. Oui, on peut rouler modeste avec fierté, d’ailleurs je pense qu’on pourra acheter le Duster rien que pour son look, avant même de considérer son prix. Beau travail !

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Flop : les Dacia, plus si low-cost…

Autant j’apprécie le design du Duster, voire de la Sandero, autant je trouve que la marque roumaine a la main un peu lourde sur les prix. En 2010, le Duster premier du nom débutait à

11 900 €, soit 14 100 € actuels selon l’Insee.

Aujourd’hui, le ticket d’entrée du Duster 3 est à 19 690 € , ce qui correspond à environ 16 500 € de 2010, soit à 200 € près le montant d’un 1.5 dCi Prestige 90 ch 4x2 d’il y a 14 ans. Entre-temps, on a perdu la sellerie cuir (!) et les jantes en alliage, mais on a gagné un ESP (300 € à l’époque) et un régulateur de vitesse (indisponible en 2010). Seulement, on va consommer plus et certainement perdre en reprises, le dernier-né pesant 120 kg de plus que son aïeul alors que son moteur développe 30 Nm de moins…

En haut de gamme, le Duster s'approche dangeureusement des 30 000 € !

Le pire, c’est la Sandero qui débutait alors à 7 800 € (9 300 € actuels selon l’Insee) en 75 ch, contre 11 990 € maintenant, avec 10 ch de moins et des performances en régression. Nuançons tout de même car entre-temps, la roumaine a gagné une direction assistée, un ESP ou encore un régulateur de vitesse.

En réalité, Dacia a supprimé la finition d’entrée de gamme, non pas pour forcer les gens à dépenser plus mais parce que presque personne ne la choisissait. Les modèles de base, en général, se vendent mal, ne servant qu’à afficher des prix d’appel sur les publicités. Or, désormais, on raisonne en termes de mensualité, car la LOA prend le pas sur le crédit. N’empêche. La voiture réellement pas chère semble en voie de disparition, la faute aussi aux normes européennes imposant pratiquement le montage d’éléments techniques onéreux.