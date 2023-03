Les usines de Stellantis et Renault à 50 % de leurs capacités en Europe

C’est une dégringolade. En 2017, les usines automobiles de l’ensemble des marques présentes sur le vieux continent tournaient à 85 % de leurs capacités et fabriquaient 23,15 millions d’autos. Une productivité qui n’a pas cessé de baisser depuis. Et pas seulement en raison de la crise sanitaire de 2020.

Une baisse ininterrompue depuis 2017

Pendant l’année du confinement, les chaînes ne fonctionnaient, assez logiquement, qu’à 62 % de leurs possibilités. Sauf que l’année suivante n’a pas été celle du rebond. Au contraire, en 2021, la production des usines a encore baissé et elles n’ont délivré que 59% des autos qu’elles sont capables d’assembler. L’an passé, en 2022, la chute a continué, pour atteindre 58 % et seulement 13,4 millions de voitures assemblées.

Bien sûr, ce taux de production est une moyenne qui comprend l’ensemble des marques sur l’ensemble du continent. Mais pour le cabinet d’études Inovev, qui a compilé les statistiques, l'Europe ne se limite pas à l’Union, puisqu'il déborde sur la Turquie et le Royaume-Uni. Mais qui dit moyenne, dit cancres et bons élèves. Parmi ces derniers, on trouve Toyota, dont les usines européennes tournent à 70 % de leurs capacités. Pas mal, mais il y a mieux. Les sites de production du groupe coréen Hyundai-Kia affichent quant à eux un score de 85 %.

De quoi effrayer les derniers de la classe parmi lesquels on retrouve, tout au fond près du radiateur, l’Américain Tesla avec moins de 30 %. Mais l’Américain a toujours eu du mal à monter en cadence dans ses nouvelles usines comme c’est le cas aujourd’hui dans son unité allemande. Juste après lui, viennent les usines de Tata (Jaguar et Land Rover) dont on connait les difficultés, suivi de Ford et lui non plus n'est pas au mieux de sa forme en Europe.

Ces marques connaissent des difficultés conjoncturelles pour certaines, et structurelles pour d’autres, mais là ou l’étude Inovev interpelle, c’est que juste après ces constructeurs, on trouve dans le classement, toujours sous la moyenne, nos deux groupes français, Stellantis et Renault qui frôlent à peine les 50%. C'est d'autant plus troublant que l’enquête intègre dans son calcul les sites de production Nissan dans une espèce d’Alliance qui n’est plus ce qu’elle était. Ces marques et leur production à mi-capacité sont de fâcheux indicateurs de l’état de leur position en Europe. Et de leur sureffectif.

Car de Mercedes à BMW, en passant par Suzuki et son usine hongroise, sans compter Volkswagen, toutes ces marques sont à plus de 10 points au dessus des deux Français. Le Chinois Geely (avec la marque Volvo) fait mieux lui aussi. De quoi voir l’avenir en gris foncé, plutôt qu’en blanc éclatant pour l’automobile hexagonale. D’ailleurs les analystes d’Inovev sont pessimistes, prédisant, dès 2021, des fermetures d’usines. Ils réitèrent leurs mauvais augures en livrant les résultats de cette année, mais sans que pour autant, ni Stellantis, ni Renault ne les écoutent. Pour le moment.