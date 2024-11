Les utilitaires d’occasion se vendent comme des petits pains

Tout comme c’est le cas en ce qui concerne les véhicules particuliers, les ventes d’utilitaires neufs font grise mine depuis le début de l’année dans l’Hexagone, tandis que les exemplaires d’occasion trouvent preneur sans trop de difficultés. Ainsi, sur les 10 premiers mois de l’année, la tendance du marché est à + 2 %.

Octobre a même accéléré cette progression puisque, avec 79 235 utilitaires ayant changé de mains le mois dernier, la hausse est de 3,7 %. Sans surprise, ce marché reste dominé par les marques françaises, à savoir, et dans l’ordre du nombre de transactions, Renault, Peugeot et Citroën. En revanche, Dacia est moins à la fête puisque le label roumain du groupe Renault ne pointe qu’à la 15e position.

Des positions en évolution

Si l’on jette un œil du côté des marques étrangères, on constate tout d’abord que toutes, ou presque, progressent. À ce petit jeu, c’est Land Rover qui s’en sort le mieux avec + 10,7 %, suivi de Toyota (+ 9,4 %) et de Ford (+ 7,6 %). Les seules chutes sont à mettre au crédit de Volkswagen (-3,7 %), Fiat (-4,8 %) et Mitsubishi (-9,8 %).

Le détail par modèle depuis le début de l’année montre que les acheteurs favorisent largement les véhicules français : 9 d’entre eux prennent place dans le Top 10, le seul "intrus" étant le Fiat Ducato qui prend une place sur le podium derrière les Renault Trafic et Kangoo 2.