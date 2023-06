Les villes françaises où l'assurance auto est la plus chère

Le risque d’avoir un sinistre avec sa voiture est inévitablement plus important dans une grande ville que dans des coins de France où la population est moins dense. Voilà pourquoi les données présentées par le néo-assureur Leocare paraissent on ne peut plus logiques. La société présente son classement des villes françaises où l’assurance automobile coûte le plus cher en moyenne et sans surprise, les grandes villes ne sont pas celles où les mensualités d’assurance sont les plus abordables.

Notez que la méthodologie de l’étude a été la suivante : « les tarifs indiqués correspondent au profil d’un conducteur avec au moins 24 mois d’assurance au cours des 36 derniers mois, sans sinistre ni suspension ou annulation de permis, ni de condamnation pour alcoolémie, stupéfiants, délit de fuite ou refus d’obtempérer. Il possède une Peugeot 208 (1.2 PureTech 110 Allure Eat6 CV, immatriculée en 01/2018) pour un usage strictement privé. La formule choisie est « Tous risques » avec franchises (50 euros pour le Bris de glace et 330 euros pour les dommages tous accidents, vol et incendie) et un plafond de 1 million d’euros pour la protection du conducteur. ».

Ajaccio, ville la plus chère devant Marseille

D’après le classement de Leocare, c’est à Ajaccio qu’assurer sa voiture coûte le plus cher avec des mensualités de 60,75€ en moyenne. C’est à peine moins cher à Marseille (56,48€) et on n’est pas beaucoup mieux loti à Antibes (49,58€) ou Nice (49,02€). Paris se situe en 61ème position (45,82€) et c’est à Montauban que l’assurance automobile est la moins chère en moyenne (41,77€) devant La-Roche-sur-Yon (41,79€) et Niort (42,50€).