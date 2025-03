Alors que certains modèles des marques premium figurent dans le top 10 des ventes d’autres pays comme la Belgique ou, assez logiquement, l’Allemagne, ces véhicules sont absents du Top 20 français sur l’année 2024. Dans un classement dominé par la Renault Clio, il fallait en effet descendre jusqu’à la 24ème position pour trouver le premier modèle « premium », le BMW X1 thermique et ses 16 276 exemplaires écoulés (d’après les données compilées par AAA).

Il devançait ainsi le Mercedes GLA, 45ème avec 10 484 ventes, la BMW Série 1 (47ème avec 10 204 ventes), le BMW iX1 électrique (53ème avec 8 940 ventes), l’Audi A3 (59ème avec 8 091 ventes), l’Audi A1 (68ème avec 7 388 ventes), la Mercedes Classe A (69ème avec 7 225 ventes), la Mini (71ème avec 7 087 ventes), le DS 7 (72ème avec 6 638 exemplaires écoulés), le Mercedes GLC (74ème avec 6 609 modèles distribués), le Mini Countryman (76ème avec 6 278 ventes), la DS 4 (6 049 ventes), l’Audi Q3 Sportback (83ème avec 5 475 ventes), l’Audi Q2 (84ème avec 5 401 ventes), le Volvo EX30 électrique (87ème avec 5 143 exemplaires distribués), le DS 3 (89ème avec 5 072 véhicules livrés), le Volvo XC40 (90ème à 4 981 exemplaires), l’ancienne Mini (91ème à 4 955 exemplaires), le Volvo XC60 (93ème à 4 897 livraisons), le Mercedes GLC Coupé (98ème à 4 477 autos) et le BMW Série 2 Active Tourer (100ème à 4 255 exemplaires).

Derrière Tesla, il n’y a plus beaucoup de « grosses autos »

Quand on se focalise sur les modèles familiaux uniquement (segment D au minimum du genre Peugeot 508 ou SUV BMW X3 et tous types de marques confondus), on se rend compte que Tesla continue de dominer outrageusement chez nous et que les marques généralistes ne vendent plus que de faibles volumes : le Model Y a trouvé 28 577 clients en France en 2024 et la berline Model 3, 11 617. Tous les autres « gros » modèles sont loin derrière, que ce soit ceux des marques généralistes ou des enseignes premium : le Mercedes GLC est troisième si on ne prend compte que ces « gros » véhicules, avec 6 609 exemplaires écoulés (dans sa version « non Coupé »). En cumulant ses deux carrosseries, l’Audi Q5 revendique 5 095 exemplaires vendus et devance le Volvo XC60 (4 897) et le Mercedes GLC Coupé (4 477).

On trouve ensuite la BMW Série 3 toutes carrosseries confondues (3 272), la Mercedes Classe C (3 051), la BMW i4 électrique (2 954), le BMW X3 (2 810), la Peugeot 508 (2 519), l’Audi A4 (2 458), le Land Rover Defender (1 944), le Lexus NX (1 753), la Volkswagen Passat (1 451), la Skoda Superb de nouvelle génération (1 421), le Porsche Macan électrique (1 272), la Citroën C5 X (1 056), la BYD Seal (1 024), la Skoda Superb d’ancienne génération (983), le break Volvo V60 (909), l’Audi A5 (908), le BMW iX3 électrique (853), la BMW Série 4 (758), l’Audi Q6 e-tron (734), le Land Rover Discovery Sport (696), l’ancienne Volkswagen Passat (640), la Toyota Camry (629), la Toyota Mirai à hydrogène sans doute aidée par les immatriculations liées aux Jeux Olympiques sponsorisés par Toyota (528), la Volkswagen ID.7 électrique (493) ou encore l’Alfa Romeo Stelvio (485).

En 2025, les « gros » modèles premium deviennent électriques

Toujours d’après les données de AAA, c’est toujours Tesla qui domine le marché des « grosses » voitures neuves en 2025 avec 2 378 exemplaires de Model Y écoulés sur les deux premiers mois de l’année et 1 129 exemplaires de Model 3 sur la même période. Mais derrière, le classement change : le nouveau BMW X3 revendique 1 075 exemplaires livrés et le Porsche Macan électrique, 411 exemplaires distribués. Le SUV électrique allemand s’impose ainsi comme le modèle familial premium électrique le plus vendu pour l’instant, juste devant la nouvelle Audi A5 thermique (390) et l’Audi A6 e-tron électrique (375).

La réglementation du bonus écologique français très dissuasif aidant, les Français qui achètent de « grosses » voitures premium semblent se tourner vers les voitures électriques même s’il faudra suivre l’évolution de ces chiffres sur l’ensemble de l’année 2025. Notez que 136 exemplaires du Cadillac Lyriq et 118 exemplaires de la DS N°8 ont été immatriculés sur ces deux premiers mois. Dans les deux cas, on peut imaginer que ces chiffres doivent beaucoup aux dotations des concessionnaires en véhicules de démonstration. Et la DS 9 figure étrangement à 19ème place du classement des berlines neuves « segment D et + » immatriculées sur les deux premiers mois de l’année d’après les données de AAAA avec 14 exemplaires !