Les voitures électriques plus économiques que les thermiques

Une nouvelle fois, et sans surprise, le TCS (Touring Club Suisse) démontre qu’un moteur électrique est plus économique que son homologue thermique à l’usage. En effet, les « prix à neuf plus élevés des véhicules électriques sont compensés par des dépenses de carburant et d’entretien inférieures au terme d’un certain kilométrage sur une durée de vie utile de dix ans, et ce, malgré la forte augmentation des prix de l’électricité observée depuis le début de l’année ». Le TCS indique par ailleurs que plus le kilométrage est élevé, plus les économies sont importantes.

Le TCS a défini ses calculs selon trois kilométrages (75 000, 150 000 et 300 000 km) sur une période de dix ans. Il en ressort que sur 300 000 km, un Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI 4x4 obtient les coûts de carburant les plus élevés au bout de dix ans, avec plus de 44 860 CHF (soit 44 992 €). À l’opposé, la Tesla Model 3 est la moins chère avec 11 908 CHF (soit 11 945 €), suivie de près par un autre modèle de la marque, la Y avec 13 690 CHF (soit 13 735 €).

La Tesla Model 3 est particulièrement intéressante grâce à sa grande autonomie, sa faible consommation de 14,7 kWh/100 km et ses coûts d’utilisation modérés. À l’inverse, le Volkswagen Tiguan pourtant vendu approximativement au même prix, accuse des consommations importantes. L’Américaine permet ainsi d’économiser près de 33 000 CHF (soit 33 105 €) de carburant sur dix ans et 300 000 km ! Chez Skoda, entre la Enyaq iV 80 et l’Octavia 2.0 TDI, l’économie s’élève à 12 818 CHF (soit 12 856 €) dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, sur un kilométrage de 150 000 km, une Volkswagen ID.3 Pro Performance Business permet de réaliser des économies de carburant d’environ 8 000 CHF (soit 8 025 €) par rapport à une Volkswagen Golf 1.5 TSI, dont le prix à l’achat est inférieur de 5 100 CHF (soit 5 116 €).

À noter tout de même que le thermique n'est pas totalement dépassé. Du fait de son prix d’achat le plus bas du comparatif et de sa faible consommation de carburant, la Toyota Yaris Cross enregistre les coûts totaux les plus bas de la comparaison, sur les trois kilométrages.