Les voitures rechargeables sont à plus de 10 % de parts de marché

Elles sont encore rares sur la route, mais dans les ventes, elles progressent. Nous parlons évidemment des véhicules rechargeables, qu'ils soient hybrides ou 100 % électriques. L'Avere dévoile des chiffres intéressants sur la mobilité électrique en France et en Europe : "en avril 2021, les véhicules électriques et hybrides rechargeables se sont octroyés 12 % de parts de marché, c’est le sixième mois consécutif où les modèles électrifiés rechargeables représentent plus de 10 % des immatriculations", commente la déléguée générale de l'Avere.

Sans surprise, ce sont en très grande partie les entreprises qui sont le moteur de cette croissance. 75 % des immatriculations d'hybrides rechargeables sont des personnes morales, alors que le mix sur les électriques est plus équilibré, à environ 50/50 entre particuliers et entreprises. Le Peugeot 3008 hybride rechargeable est la meilleure vente du mois dernier devant le Mercedes GLC, tandis que la Peugeot e-208 est devant la Renault Zoe chez les électriques.

Des propriétaires français de voitures rechargeables qui ne sont pas les plus à plaindre : il y a en moyenne 12 voitures pour une borne en France, contre 24 en Norvège.