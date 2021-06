Lexus annonce le nouveau NX

Le mois de juin s'annonce chargé en nouveaux baroudeurs asiatiques ! Le 8, Kia lèvera le voile sur la cinquième génération du Sportage. Le 9, Toyota présentera un tout nouveau Land Cruiser. Et donc le 12 (un samedi donc), Lexus révélera la deuxième version du NX.

L'annonce de la date est accompagnée d'un teaser, qui montre un bout de la partie arrière. On voit ainsi que le NX va se mettre à la mode du bandeau de feux, un élément esthétique très prisé de nos jours (et déjà visible sur le petit frère UX). On note aussi la présence du nouveau monogramme de la marque, avec Lexus écrit en grandes lettres sous ce bandeau.

La firme premium de Toyota n'a pas donné davantage d'informations. Il y a quelques semaines, Lexus avait confirmé l'arrivée en 2021 de son premier hybride rechargeable. Ce devrait donc être ce nouveau NX. La deuxième génération laisserait ainsi le choix entre hybride simple et hybride plug-in. Il y a de fortes chances de retrouver l'ensemble technique du Toyota Rav4, qui développe 306 ch et reçoit une très grosse batterie 18,1 kWh.