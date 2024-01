Lexus LBX Morizo RR Concept (2024) : urbain et méchant

Lexus n’est plus vraiment connu pour ses voitures de sport, même si la division luxueuse de Toyota commercialise toujours la grosse GT LC au design intrigant. Mais elle semble vouloir justement soigner sa fibre sportive : à l’occasion du Tokyo Auto Salon 2024, la marque dévoile le LBX Morizo RR Concept. Comme son nom l’indique, il se base sur le nouveau crossover urbain de Lexus mais avec un groupe motopropulseur beaucoup plus puissant et dépourvu du moindre système d’hybridation. Son patronyme fait référence à « Morizo », le pseudonyme utilisé par le président de Toyota Akio Toyoda lorsqu’il court en compétition pour le plaisir.

Sous le capot, l’engin cache un trois cylindres turbo essence de 1,6 litre très proche du bloc de la GR Yaris (récemment restylée) et de la GR Corolla inconnue en Europe. Il développe 305 chevaux et 400 Nm de couple, envoyés ici aux quatre roues via une transmission intégrale probablement très proche de celle des deux sportives Toyota. L’auto s’équipe également de la fameuse nouvelle boîte automatique à huit rapports signée Aisin, désormais disponible sur la GR Yaris. Élargie de 2 centimètres par rapport au LBX normal, cette version possède sur le papier de quoi devenir le crossover urbain le plus sportif du marché même s’il reste moins puissant que le Smart #1 Brabus.

En Europe ?

Lexus précise que ce LBX énervé sera bien commercialisé au Japon avant la fin de l’année. On ignore en revanche s’il se retrouvera un jour chez nous, sachant que le marché européen est plus compliqué pour ce genre de déclinaison thermique puissante désormais. En France, il aurait probablement droit à un malus écologique énorme.