Lexus UX 300e (2020) : à partir de 49 990 €

Près d'un an après avoir été dévoilé officiellement, le premier véhicule électrique de Lexus arrive enfin à la commande en France. Trois niveaux de finition sont au programme, avec un ticket d'entrée à 49 990 €, qui est déjà plutôt bien équipée :

UX 300e Pack, comporte (entre autres) : sièges avant et volant réglables électriquement, interface compatible Android Auto et Apple CarPlay , Lexus Safety System + (2 ème génération), jantes en alliage 17 pouces aérodynamiques spécifiques.

UX 300e Luxe (54 990 €) comporte : sellerie cuir, sièges avant, banquette arrière et volant chauffants, radars de stationnement intelligents.

UX 300e Executive (61 990 €) comporte :système audio Mark Levinson à 13 haut-parleurs, toit ouvrant, hayon à ouverture électrique, projecteurs à LED, jantes en alliage 18 pouces...

Lexus précise qu'il n'y a qu'une seule option disponible, à savoir la peinture métallisée. Le concurrent direct, le Volvo XC40 Recharge, est beaucoup plus cher (59 540 € en version R-Design, seule variante pour l'instant vendue), mais en réalité, le suédois est nettement plus intéressant : ses batteries sont de 78 kWh (54 kWh pour le japonais), il dispose de 408 ch (204 ch pour l'UX 300e), et ses équipements sont riches avec la sellerie cuir/nubuck, l'instrumentation numérique, les jantes spécifiques...