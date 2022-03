Lotus : le premier SUV se nomme Eletre

Très longtemps en panne de "vraies" nouveautés, la marque se contentant d'évolutions et séries spéciales des Elise, Exige et Evora, Lotus, en plein renouveau, enchaîne désormais les lancements. Quelques mois après l'Emira, qui remplace le trio historique, le constructeur s'apprête à lever le voile sur un autre véhicule entièrement inédit et très important.

Il s'agit de son premier SUV, qui va permettre à la marque spécialisée dans les sportives légères de toucher une toute nouvelle clientèle, bien plus familiale. Le véhicule, teasé depuis plusieurs mois, répondait jusqu'à présent au nom de code Type 132. Mais deux jours avant la présentation officielle, prévue le 29 mars, Lotus révèle le nom définitif : Eletre. L'annonce a été faite dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux, sans explication sur la signification.

L'Eletre sera donc un baroudeur, qui sera placé dans le segment E, c’est-à-dire dans celui des plus grands SUV. Ce sera un véhicule 100 % électrique, comme toutes les nouveautés de Lotus présentées à partir de ce modèle, l'Emira ayant été annoncée comme la dernière voiture thermique de la firme.

Le constructeur n'a encore rien dit sur la technique. Rendez-vous dans deux jours pour tout voir et tout savoir !