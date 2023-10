Louer votre Volkswagen comme un téléphone

Quand on veut posséder une voiture, il n'existe pas quarante solutions : il faut l'acheter (comptant ou à crédit) ou la louer (LOA ou LDD, avec généralement un apport et parfois l'entretien compris). Aujourd'hui, Volkswagen, qui souhaite s'imposer comme un acteur de la mobilité, propose désormais une nouvelle possibilité en mettent en place une sorte d'abonnement.

Ainsi, si vous souhaitez rouler en Polo, T-Cross ou ID.3, il vous est maintenant possible de louer votre véhicule pour une durée de détention de 3, 6 ou 12 mois sans engagement. Vous pouvez ainsi résilier votre abonnement à tout moment après la durée minimale contractuelle. Avec cette formule, vous aurez droit de parcourir 1 000 km par mois et bénéficierez de certains services comme l'immatriculation, le contrôle technique, la maintenance, l'entretien, l'assurance pour deux conducteurs et protections ainsi que différentes taxes. La livraison sera aussi assurée en 10 jours.

Séduisant sur le papier, ces offres sont relativement onéreuses puisqu'il faudra compter à partir de 589 € pour une Polo 1.0 TSI 95 ch Style, 679 € pour un T-Cross 1.0 TSI 110 ch Life Plus et 729 € pour la compacte électrique ID.3 58 kW Life Plus. L'ensemble des démarches se fait en ligne.

Lors de l'inscription, vous pouvez personnaliser votre demande en modifiant la durée, le kilométrage, la protection, choisir le nombre de conducteurs ou même certains extras à l'image de l'assistance à l'étranger ou d'un jeune conducteur.

A vous maintenant de faire vos calculs pour savoir qu'elle est la formule la mieux adaptée à vos finances et besoins.