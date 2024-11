Malgré une forte chute de la production, Stellantis maintient ses usines… en France et pour le moment

En octobre dernier, Stellantis a vu ses ventes chuter de 16,9 % sur le marché européen. Ceci est un exemple frappant, le groupe recule tout de même de 6,9 % sur les dix premiers mois de l’année.

Mécaniquement, les productions baissent également. C’est ainsi que sur les 766 000 véhicules prévus, seuls 605 000 devraient être produits d’ici la fin de l’année en France. C’est ce qu’indiquent nos confrères des Echos, précisant que les sites de Mulhouse et Hordain atteignent - 22 %, toujours par rapport aux prévisions. Le cas de Poissy est encore plus alarmant avec - 28 % ! Ce site pourrait toutefois profiter de l’allongement de la carrière de l’Opel Mokka et d’un retard programmé du DS 3 vers l’Espagne, toujours selon Les Echos. En parallèle, « des hypothèses complémentaires » comme la logistique seraient à l’étude.

Par ailleurs, le groupe a revu ses objectifs à la baisse pour les prochaines années. En 2026, la production pourrait atteindre 672 000 véhicules, soit 100 000 de moins qu’annoncé.

Aucune fermeture d’usine… en France

Face à de tels chiffres, Stellantis souhaite à tout prix rassurer en affirmant qu’aucune usine ne fermera en France. Le syndicat CFE-CGC précise que « la direction de Stellantis a réaffirmé son engagement à maintenir une activité industrielle dans ses usines françaises jusqu’en 2027 ». Que se passera-t-il ensuite ?

En revanche, Outre-Manche, Stellantis pourrait fermer le site de Luton qui fabrique des utilitaires. Sur les 1 100 employés y travaillant actuellement, une partie pourrait être délocalisée dans le nord de l’Angleterre, à Ellesmere Port. Seulement, une centaine d’emplois pourrait passer à la trappe.