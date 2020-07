Marché automobile 1er semestre 2020 : qui a le mieux résisté au coronavirus ?

Pas de surprise. Le bilan du marché français pour la première moitié de l'année est mauvais. De janvier à juin, 714 804 voitures neuves ont été immatriculées, soit une chute de 38,6 %. La raison, vous la connaissez : le confinement.

À la mi-mars, les concessions ont dû fermer, avec une activité réduite au strict minimum. Les immatriculations ont ainsi chuté de 72 % en mars et de 89 % en avril ! Les showrooms ont pu ouvrir de nouveau leurs portes au public le 11 mai, avec donc un début de reprise. Les ventes avaient encore baissé de 50 % en mai.

Le bon point est qu'un retour à la normale a été constaté en juin, avec un bilan en légère hausse de 1,2 %. Un retour dans le vert plus rapide qu'espéré, que l'on doit notamment à la mise en place de nouvelles aides à l'achat et à un rattrapage de retard des livraisons.

Le confinement avait d'ailleurs stoppé les ventes au plus mauvais moment pour les constructeurs. Janvier et février avaient déjà été en baisse car de nombreuses marques attendaient l'entrée en vigueur le 1er mars du barème WLTP du malus, plus favorable que l'ancien en NEDC corrélé. Les livraisons avaient ainsi bien repris juste avant le coup d'arrêt.

Forcément, dans ce contexte, c'est mission impossible d'avoir un bilan du semestre positif. Parmi le Top 20, celui qui résiste le mieux, c'est DS avec seulement 16 % de baisse. Mais la comparaison se fait avec un premier semestre 2019 marqué par le lancement du DS3 Crossback, qui a donc depuis décollé.

DS mis à part, le meilleur élève est le groupe Toyota, avec un recul de 23 %. Le japonais et sa filiale chic Lexus tirent profit d'un bon début d'année, leurs hybrides ayant toujours plus de succès et n'étant pas perturbés par les changements de barème de malus. Autres bons élèves, les coréens Hyundai et Kia, aidés aussi par le succès de leurs modèles électrifiés.

Sous la barre des - 30 %, qui symbolise pour nous un semestre où la résistance a été bonne, on a BMW et Mini (- 28,7 et - 29,5 %). Le bavarois fait ainsi bien mieux que ses grands rivaux Mercedes et Audi, en recul de 35,7 et 38,6 %.

Et les français ? Renault est celui qui limite le plus la casse avec - 34 %, aidé par un bon mois de juin (marqué par une grosse performance de la Clio). Peugeot est dans la moyenne du marché avec - 37,4 % et Citroën souffre avec - 42 %. Mais PSA est surtout tiré vers le bas par Opel, dont les ventes ont carrément été divisées par deux. Dacia a aussi eu du mal avec - 46,7 %.

Volkswagen n'a pas su sauver les meubles, avec - 48 %, se retrouvant d'ailleurs juste derrière Dacia avec 40 123 ventes. Ses filiales Skoda et Seat ont mieux performé, avec - 31,1 et - 36 %. Malgré l'arrivée du Puma, qui a connu de bons débuts, Ford baisse de 42,5 %. Nissan est à - 33,2 %, en partie sauvé par le lancement du nouveau Juke.

Et qui a vraiment souffert pendant ce semestre ? Une fois de plus, le groupe Fiat. La maison mère plonge de 59 %, Alfa Romeo recule de 60 % et Jeep s'effondre de 68,3 %. C'est aussi très difficile pour Jaguar, en baisse de 64,3 %.

Le Top 20 des constructeurs

Rang Marque Ventes Évolution* 1 Renault 146.120 - 34,0 % 2 Peugeot 127.912 - 37,4 % 3 Citroën 73.768 - 42,0 % 4 Dacia 40.731 - 46,7 % 5 Volkswagen 40.123 - 48,0 % 6 Toyota 39.576 - 23,0 % 7 Ford 24.516 - 42,5 % 8 Mercedes 21.564 - 35,7 % 9 Opel 20.163 - 50,4 % 10 BMW 19.338 - 28,7 % 11 Audi 18.333 - 38,6 % 12 Fiat 16.649 - 59,0 % 13 Kia 16.280 - 29,4 % 14 Hyundai 15.156 - 23,4 % 15 Nissan 14.557 - 33,2 % 16 Skoda 11.991 - 31,1 % 17 Seat 11.508 - 36,0 % 18 DS 11.089 - 16,0 % 19 Mini 9.293 - 29,5 % 20 Suzuki 8.100 - 46,6 %

Le Top 20 des modèles

Ce semestre a été marqué par une envolée des ventes des hybrides et électriques. La Zoé explose même ses compteurs, avec des immatriculations doublées, se trouvant ainsi dans le Top 10 ! Autre satisfaction pour Renault : alors qu'elle a été devancée par la 208 jusqu'en mai, la Clio 5 finit en tête, grâce à une énorme performance en juin (favorisée par l'arrivée des hybrides dans les concessions). La Renault devance de très peu la Peugeot, mais le résultat de cette dernière englobe les électriques. Parmi les modèles qui résistent bien, il y a la Twingo, aidée par la nouvelle prime à la casse. Le 3008 plonge, entre l'effet du confinement et la baisse des ventes liée à l'attente du restylage. Le poids des ans ne facilite aussi pas la tâche pour les 308 et Mégane.

Rang Modèles Ventes Évolution* 1 Renault Clio 5 38.884 (1) 2 Peugeot 208 2 38.863 (2) 3 Citroën C3 24.431 - 42,7 % 4 Peugeot 2008 2 23.901 - 33,0 %** 5 Dacia Sandero 22.770 - 41,4 % 6 Renault Captur 2 22.750 - 43,0 %** 7 Peugeot 3008 20.501 - 49,0 % 8 Renault Twingo 20.225 - 21,2 % 9 Renault Zoé 17.650 + 98,8 % 10 Toyota Yaris 15.404 - 26,4 % 11 Peugeot 308 15.280 - 49,5 % 12 Citroën C3 Aircross 14.446 - 46,4 % 13 Dacia Duster 12.725 - 53,5 % 14 Renault Mégane 12.581 - 48,3 % 15 Citroën C5 Aircross 11.772 - 30,0 % 16 Opel Corsa 10.137 - 36,2 %** 17 Volkswagen Polo 9.594 - 53,4 % 18 Peugeot 5008 9.321 - 34,4 % 19 Renault Kadjar 8.793 - 41,3 % 20 Ford Fiesta 8.208 - 41,9 %

(1) Cumul Clio 4 et 5 en 2020 : 46.747 , en 2019 : 72.908, soit - 35,9 %.

(2) Cumul 208 1 et 2 en 2020 : 41.162, 208 1 en 2019 : 56.199 : - 26,8 %.

* par rapport au premier semestre 2019 ** par rapport à l'ancienne génération