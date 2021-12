Marché européen : les françaises dominent le classement de novembre

Le titre de voiture la plus vendue en Europe n'a jamais été aussi indécis. Cette année, au fil des mois, plusieurs modèles ont réussi à accrocher la première place. Pour un ou plusieurs mois, on a vu en tête la Toyota Yaris, la Peugeot 208, la Dacia Sandero, la Volkswagen Golf et même la Tesla Model 3. Et voici le tour de la Renault Clio, qui a été l'auto la plus écoulée sur le Vieux Continent en novembre selon les données de Jato.

Renault a immatriculé 16 353 Clio. Sa citadine est toutefois en baisse de 27 % par rapport à novembre 2019, avant le début de la crise sanitaire, qui a bien chamboulé les ventes. D'ailleurs, le marché est encore au plus bas. Avec seulement 855 281 immatriculations, jamais le bilan de novembre n'avait été aussi faible en trente ans. La raison est la pénurie de composants électroniques, qui ralentit fortement la production.

Comme les constructeurs ont tendance à favoriser l'assemblage des modèles hybrides rechargeables et électriques, ceux-ci ont une part de marché record, avec 26 %. La Tesla Model 3 reste la voiture électrique la plus écoulée, avec 10 739 ventes en novembre. Elle devance la Renault Zoé (8 658) et la Dacia Spring (5 746).

Mais c'est donc une citadine classique qui est cette fois en tête, la Clio. Et la star du Losange devance de très peu sa cousine low-cost. La Dacia Sandero, en très grande forme, est deuxième avec 16 263 ventes. Le podium est complété par la Peugeot 208, qui s'est vendue à 16 261 exemplaires ! Et la quatrième est aussi très proche de la Clio, puisque c'est la Peugeot 2008 avec 16 169 ventes ! Les français sont ainsi à la fête, profitant d'un coup de mou des Golf et Yaris. Cette dernière est notamment gênée par la montée en puissance de sa version SUV Yaris Cross.