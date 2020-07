Maserati dévoile le moteur de la nouvelle MC20

La MC20 est une voiture cruciale pour Maserati. En termes d'image, d'abord, avec le remplacement tant attendu de la GranTurismo. Elle permettra aussi à Maserati de revenir en compétition, après avoir marqué les esprits avec la MC12. Cette fois, point de V12 atmosphérique, la recette change totalement.

Sous le capot, le V6 3.0 biturbo à carter sec est enfin connu. Il se faisait discret jusqu'ici, mais nous connaissons enfin ses caractéristiques.

Son régime maximal est fixé à 8500 tr/mn, la puissance maximale était atteinte à 7500 tr/mn. 630 ch, et 750 Nm disponibles entre 3000 et 5500 tr/mn pour cette MC20 qui hérite d'une technologie assez novatrice pour la marque : la combustion à préchambre ("une chambre de combustion est placée entre l'électrode centrale et la chambre de combustion traditionnelle, et reliée par une série de trous spécifiquement usinés"), associée à l'allumage à deux bougies par cylindre et à une double injection (directe et indirecte).

Ce bloc ouvert à 90° affiche un peu moins de 220 kg sur la balance, avec ses accessoires. Pour connaître les performances de l'auto, il faudra encore patienter, sa présentation ayant été reportée au mois de septembre.