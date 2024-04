Maserati GranCabrio Folgore (2024) : 2 340 kg de luxe électrique au grand air

L’année dernière, Maserati lançait sur le marché son nouveau haut de gamme GT. Le coupé GranTurismo, essayé par Caradisiac en janvier 2023, s’attaque aux grandes 2+2 sportives de chez Aston Martin (DB11), Ferrari (Roma), Bentley (Continental GT) ou BMW (M8). Il embarque un V6 bi-turbo de 3,0 litres développant 550 chevaux en version thermique, ou un groupe motopropulseur de 760 chevaux composé de trois moteurs électriques dans sa variante Folgore.

Dévoilée il y a quelques jours dans sa version thermique Trofeo, la nouvelle Maserati GranCabrio conserve ces éléments mécaniques et se montre aujourd’hui dans sa version Folgore électrique. Elle reprend les batteries d’une capacité nette de 83 kWh déjà utilisées par le coupé, mais la masse grimpe inévitablement à cause des renforts structurels nécessaires pour compenser la perte du poids : 2 340 kg au total, là où le coupé se contentait de 2 260 kg en version Folgore (ou 1 795 kg en variante Trofeo thermique). Ce qui n’empêche pas la Grancabrio Folgore de revendiquer un 0 à 100 km/h en 2,8 secondes, un 0 à 200 km/h en 9,1 secondes et une vitesse maximale de 290 km. Elle possède même un mode MaxBoost qui pousse temporairement la puissance maximale à 830 chevaux en accélération.

Plus de 200 000€

Capable de se décapoter et de se recapoter en respectivement 14 et 16 secondes (ou 18 et 20 secondes avec les vitres fermées), la GranCabrio Foglore promet entre 419 et 447 km d’autonomie maximale d’après la norme WLTP. Elle se recharge à 270 kWh en puissance maximale en courant continu grâce à son architecture 800 volts, permettant de récupérer 100 km en 5 minutes.

Sachant que la GranTurismo Folgore coupé s’affiche 196 950€ en prix de base, la GranCabrio Folgore dépassera largement les 200 000€ en prix de base. La GranCabrio Trofeo thermique s’affiche à 234 550€.