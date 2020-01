Maserati va présenter une Ghibli hybride

Le planning 2020 de Maserati était plutôt chargé lors de sa présentation l'an dernier, avec les restylages des Levante, Ghibli et Quattroporte. La première nouveauté réellement confirmée à l'heure actuelle est la Ghibi restylée, qui sera présentée dans le courant du mois d'avril à l'occasion du salon de Pékin, selon nos confrères d'Automotive News Europe.

Les détails de la motorisation hybride ne sont pas encore connus. Maserati a travaillé "dans l'ombre" sur ce sujet, le constructeur ayant profité de l'investissement à plusieurs milliards d'euros du groupe Fiat Chrysler.

En effet, Maserati met le paquet sur l'électrification, et la Ghibli ne sera pas la seule à profiter de ces évolutions mécaniques. Le plus gros changement pour Maserati sera de vendre les GranTurismo et GranCabrio en électrique, dès l'année prochaine, avec une production italienne. Il faudra également compter sur l'Alfieri, qui sera elle aussi 100 % électrique, avec une possible version hybride rechargeable à venir par la suite.