Mauvaise nouvelle pour les Superchargeurs Tesla

La semaine dernière, Tesla France opérait une jolie baisse des prix sur son réseau de charge rapide. Le kWh se facturait alors 0,34€ en heures creuses pour les clients de la marque ou ceux des autres constructeurs disposant d’un abonnement sur les Superchargeurs, ou 0,38€ entre 16 et 20 heures. Les clients venant avec des autos de marques concurrentes sans abonnement devaient eux payer 0,49€ le kWh en heures creuses et 0,55€ entre 16 et 20 heures. Des tarifs imbattables sur les réseaux de charge rapide en France (et dans le reste de l’Europe).

Mais alors que ces tarifs sont appelés à changer de manière régulière, ils viennent d’augmenter ce mercredi 30 novembre. Pour les clients de Tesla et ceux des autres marques bénéficiant d’un abonnement, le kWh est désormais facturé 0,43€ en heures creuses et 0,48€ entre 16 et 20 heures. Pour les clients des autres marques sans abonnement, le prix passe à 0,62€ en heures creuses et 0,69 centimes entre 16 et 20 heures.

Toujours dans le coup

Malgré la hausse, les prix restent compétitifs chez les fournisseurs de courant continu à haute puissance. Chez Ionity par exemple, la charge rapide revient à 0,69€ le kWh pour les clients sans abonnement.