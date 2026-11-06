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Mazda 6 (4e Generation)

Essai

Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

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5. Mazda 6e 78 kWh : la fiche technique

 

Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

Les chiffres clés

Mazda 6 (4e Generation) IV 258 TAKUMI PLUS 78 KWH
Généralités  
Finition TAKUMI PLUS
Date de commercialisation 01/09/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 72 mois
Dimensions  
Longueur 4,92 m
Largeur sans rétros 2 m
Hauteur 1,49 m
Empattement 2,89 m
Volume de coffre mini 337 L
Volume de coffre maxi 1 074 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 090 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 7 CV
Couple 290 Nm
Puissance moteur 258 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 560 km
Capacité batterie 78 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 175 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.3 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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