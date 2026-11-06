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Mazda 6 (4e Generation)

Essai

Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

7  

3. Mazda 6e : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs

 

Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

La concurrence : plutôt européenne !

La mode étant aux SUV, les berlines électriques ne courent pas les rues malgré une plus grande efficience, surtout sur autoroute. On citera en premier lieu l’incontournable et plus compacte Tesla Model 3, la Volkswagen ID.7, plutôt homogène, et la BMW i4 au traitement et aux tarifs prémiums.

À retenir : enfin une bonne alternative…

Grâce à cette correction qui en fait enfin une bonne voyageuse, la Mazda 6e devient une alternative crédible aux SUV électriques et à ses concurrentes directes, bien plus chères pour la plupart. Du moins pour ceux qui peuvent se contenter de son petit coffre et qui ne cherchent pas des écrans à la pointe. Et si les performances moyennes et le manque de sensations rendent la conduite peu enthousiasmante, le comportement routier serein rassure.

Caradisiac a aimé :

  • Autonomie correcte
  • Temps de charge
  • Comportement sûr
  • Rapport prix/équipement

Caradisiac n’a pas aimé :

  • Coffre petit
  • Conduite peu enthousiasmante
  • Ergonomie des écrans

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
IV 258 TAKUMI 78K WH 0 (wltp) 43 900 €  €
IV 258 HOMURA PLUS 78 KWH 0 (wltp) 45 900 €  €
IV 258 TAKUMI PLUS 78 KWH 0 (wltp) 45 900 €  €
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