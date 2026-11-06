Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

3. Mazda 6e : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs
La concurrence : plutôt européenne !
La mode étant aux SUV, les berlines électriques ne courent pas les rues malgré une plus grande efficience, surtout sur autoroute. On citera en premier lieu l’incontournable et plus compacte Tesla Model 3, la Volkswagen ID.7, plutôt homogène, et la BMW i4 au traitement et aux tarifs prémiums.
À retenir : enfin une bonne alternative…
Grâce à cette correction qui en fait enfin une bonne voyageuse, la Mazda 6e devient une alternative crédible aux SUV électriques et à ses concurrentes directes, bien plus chères pour la plupart. Du moins pour ceux qui peuvent se contenter de son petit coffre et qui ne cherchent pas des écrans à la pointe. Et si les performances moyennes et le manque de sensations rendent la conduite peu enthousiasmante, le comportement routier serein rassure.
Caradisiac a aimé :
- Autonomie correcte
- Temps de charge
- Comportement sûr
- Rapport prix/équipement
Caradisiac n’a pas aimé :
- Coffre petit
- Conduite peu enthousiasmante
- Ergonomie des écrans
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|IV 258 TAKUMI 78K WH
|0 (wltp)
|43 900 €
|€
|IV 258 HOMURA PLUS 78 KWH
|0 (wltp)
|45 900 €
|€
|IV 258 TAKUMI PLUS 78 KWH
|0 (wltp)
|45 900 €
|€
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