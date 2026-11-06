Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

La concurrence : plutôt européenne !

La mode étant aux SUV, les berlines électriques ne courent pas les rues malgré une plus grande efficience, surtout sur autoroute. On citera en premier lieu l’incontournable et plus compacte Tesla Model 3, la Volkswagen ID.7, plutôt homogène, et la BMW i4 au traitement et aux tarifs prémiums.

À retenir : enfin une bonne alternative…

Grâce à cette correction qui en fait enfin une bonne voyageuse, la Mazda 6e devient une alternative crédible aux SUV électriques et à ses concurrentes directes, bien plus chères pour la plupart. Du moins pour ceux qui peuvent se contenter de son petit coffre et qui ne cherchent pas des écrans à la pointe. Et si les performances moyennes et le manque de sensations rendent la conduite peu enthousiasmante, le comportement routier serein rassure.

Caradisiac a aimé :

Autonomie correcte

Temps de charge

Comportement sûr

Rapport prix/équipement

Caradisiac n’a pas aimé :

Coffre petit

Conduite peu enthousiasmante

Ergonomie des écrans