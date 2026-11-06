Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

Malgré son tarif bien placé, la 6e affiche un équipement généreux dès l’entrée de gamme Takumi avec notamment jantes alliage 19", toit vitré panoramique, vitres arrière surteintées, sièges avant chauffants, ventilés et électriques, caméras 360°, et volant chauffant, entre autres…

Contre 2 000 € supplémentaires, Mazda donne désormais le choix entre deux finitions haut de gamme, en l’occurrence cette Takumi Plus ajoutant pare-soleil arrière électrique, sellerie cuir Nappa/Suédine beige (photo) ou caramel et inserts bois, et une inédite Homora Plus reconnaissable à une sellerie en cuir intégral noir à surpiqûres rouges, plus sportive.