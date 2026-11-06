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Mazda 6 (4e Generation)

Essai

Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

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2. Mazda 6e : un équipement généreux typique d’une Japonaise

 

Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

Malgré son tarif bien placé, la 6e affiche un équipement généreux dès l’entrée de gamme Takumi avec notamment jantes alliage 19", toit vitré panoramique, vitres arrière surteintées, sièges avant chauffants, ventilés et électriques, caméras 360°, et volant chauffant, entre autres…

Contre 2 000 € supplémentaires, Mazda donne désormais le choix entre deux finitions haut de gamme, en l’occurrence cette Takumi Plus ajoutant pare-soleil arrière électrique, sellerie cuir Nappa/Suédine beige (photo) ou caramel et inserts bois, et une inédite Homora Plus reconnaissable à une sellerie en cuir intégral noir à surpiqûres rouges, plus sportive.

Equipements et options

Version : IV 258 TAKUMI PLUS 78 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS

  • 9 airbags (frontaux x2, rideaux x2, latéraux x4, latéral AV)

  • Feux de jour à LED

  • Gestion automatique des feux de route (HBC)

  • Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)

  • Aide au démarrage en côte (HLA)

  • Feux et essuie-glaces automatiques

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Système ISOFIX sur les sièges AR et siège passager AV

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisé

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Sièges AR rabattables 60/40

  • Rétroviseur intérieur photochromatique (sans cadre)

  • Rétroviseurs extérieurs noirs, chauffants, réglables électriquement avec fonction de mémorisation

  • Lunette et vitres AR surteintées

  • Sièges AV chauffants et ventilés

  • Siège conducteur réglable électriquement 10 voies avec fonction de mémorisation

  • Siège passager réglable électriquement 4 voies

  • Vitres électriques à l&#039;AV et à l&#039;AR

  • Accoudoir central à l&#039;AV et à l&#039;AR

  • Régulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC) avec fonction Stop&amp;Go

  • Ordinateur de bord avec compteur numérique 10,2&quot; LCD

  • Ecran multifonctions tactile à l&#039;AR

  • Ecran central avec système d&#039;infodivertissement 14,6&quot;

  • Système de navigation avec planificateur de recharge

  • Pompe à chaleur (climatisation et préchauffage de la batterie)

  • Volant Maztex

  • Clé digitale sur smartphone via Bluetooth

  • Système audio avec radio FM/DAB et 14 HPs Sony +1 HP extérieur

  • 2 prises USB-C (recharge exclusivement) et 1 prise USB-A (connexion filaire CarPlay/ Android Auto,

  • Système ISOFIX sur les sièges AR et siège passager AV

  • Volant chauffant à réglage téléscopique

  • Accoudoir, console centrale, panneaux de portes et partie inférieure du tableau de bord en grain de

  • Accoudoirs, console centrale, panneaux de portes et partie inférieure du tableau de bord en suédine

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture métallisée

  • Toit panoramique (verre teinté et isolation thermique)

  • Pare-soleil de toit électrique

  • Sellerie cuir Nappa Tan et suédine

  • Jantes alliage 19 Black Silver Aerodynamic

  • Sellerie cuir Nappa Beige et suédine

Autres équipements

  • Phares à LED

  • Reconnaissance active d&#039;obstacles mobiles en marche AR (RCTA)

  • Hayon électrique

  • Système d&#039;aide au trafic (CTS)

  • Chargeur à induction

  • Caméra 360° avec fonction &quot;See-Through&quot;

  • Apple CarPlay / Android Auto sans fil

  • Système de maintien de trajectoire (LKA)

  • Aide au freinage intelligent (SBS)

  • Reconnaissance vocale

  • Aide au freinage intelligent avec détection des piétons et fonction de freinage en intersection

  • Becquet AR électrique rétractable

  • Ciel de pavillon noir

  • Pare-soleil avec miroirs de courtoisie

  • Fonction Coming home

  • Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) avec adaptation intelligente de la

  • Contrôle dynamique de stabilité (DSC) avec ESP

  • Avertisseur de collision AV (FCW)

  • Avertisseur de collision l&#039;AR (RCW)

  • Maintien d&#039;urgence sur la voie (ELK) ) lié au système de surveillance des angles morts (BSM)

  • Système de détection d&#039;un danger à l&#039;ouverture des portes (DOW)

  • Système de contrôle de présence des passagers AR (CDP)

  • Ouverture/fermeture intelligente des portes

  • Commandes gestuelles &amp; modes de véhicule

  • 3 modes de conduite (Normal, Sport, Individuel)

  • Chargeur embarqué triphasé 11 kW (recharge AC)

  • Câble Type 2 Mode 3

  • Boîte automate à fonction continue

  • Affichage tête haute couleur étendu (ADD)

  • Poignées de porte affleurantes

  • Services connectés Mazda via application dédiée Mazda6e

  • 1 prise 12V

  • Lumière intérieure ambiante (64 coloris)

  • Système eCall 4G

  • Charge DC possible jusqu&#039;à 200 kW

  • Ouïes de ventilation couleur titane

Options disponibles

  • Peinture métallisée Machine Grey Machine Grey

     : 

    900 €

  • Peinture métallisée Soul Red Crystal Soul Red Crystal

     : 

    1050 €

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