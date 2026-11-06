Mazda 6e : que vaut la nouvelle pile de la familiale 100 % électrique ?

2. Mazda 6e : un équipement généreux typique d’une Japonaise
Malgré son tarif bien placé, la 6e affiche un équipement généreux dès l’entrée de gamme Takumi avec notamment jantes alliage 19", toit vitré panoramique, vitres arrière surteintées, sièges avant chauffants, ventilés et électriques, caméras 360°, et volant chauffant, entre autres…
Contre 2 000 € supplémentaires, Mazda donne désormais le choix entre deux finitions haut de gamme, en l’occurrence cette Takumi Plus ajoutant pare-soleil arrière électrique, sellerie cuir Nappa/Suédine beige (photo) ou caramel et inserts bois, et une inédite Homora Plus reconnaissable à une sellerie en cuir intégral noir à surpiqûres rouges, plus sportive.
Equipements et options
Version : IV 258 TAKUMI PLUS 78 KWH
Equipements de sécurité
ABS
9 airbags (frontaux x2, rideaux x2, latéraux x4, latéral AV)
Feux de jour à LED
Gestion automatique des feux de route (HBC)
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
Aide au démarrage en côte (HLA)
Feux et essuie-glaces automatiques
Contrôle de la traction (TCS)
Système ISOFIX sur les sièges AR et siège passager AV
Equipements de confort
Direction assistée
Verrouillage centralisé
Climatisation automatique bi-zone
Sièges AR rabattables 60/40
Rétroviseur intérieur photochromatique (sans cadre)
Rétroviseurs extérieurs noirs, chauffants, réglables électriquement avec fonction de mémorisation
Lunette et vitres AR surteintées
Sièges AV chauffants et ventilés
Siège conducteur réglable électriquement 10 voies avec fonction de mémorisation
Siège passager réglable électriquement 4 voies
Vitres électriques à l'AV et à l'AR
Accoudoir central à l'AV et à l'AR
Régulateur de vitesse adaptatif Mazda (MRCC) avec fonction Stop&Go
Ordinateur de bord avec compteur numérique 10,2" LCD
Ecran multifonctions tactile à l'AR
Ecran central avec système d'infodivertissement 14,6"
Système de navigation avec planificateur de recharge
Pompe à chaleur (climatisation et préchauffage de la batterie)
Volant Maztex
Clé digitale sur smartphone via Bluetooth
Système audio avec radio FM/DAB et 14 HPs Sony +1 HP extérieur
2 prises USB-C (recharge exclusivement) et 1 prise USB-A (connexion filaire CarPlay/ Android Auto,
Système ISOFIX sur les sièges AR et siège passager AV
Volant chauffant à réglage téléscopique
Accoudoir, console centrale, panneaux de portes et partie inférieure du tableau de bord en grain de
Accoudoirs, console centrale, panneaux de portes et partie inférieure du tableau de bord en suédine
Esthétique / Carrosserie
Peinture métallisée
Toit panoramique (verre teinté et isolation thermique)
Pare-soleil de toit électrique
Sellerie cuir Nappa Tan et suédine
Jantes alliage 19 Black Silver Aerodynamic
Sellerie cuir Nappa Beige et suédine
Autres équipements
Phares à LED
Reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche AR (RCTA)
Hayon électrique
Système d'aide au trafic (CTS)
Chargeur à induction
Caméra 360° avec fonction "See-Through"
Apple CarPlay / Android Auto sans fil
Système de maintien de trajectoire (LKA)
Aide au freinage intelligent (SBS)
Reconnaissance vocale
Aide au freinage intelligent avec détection des piétons et fonction de freinage en intersection
Becquet AR électrique rétractable
Ciel de pavillon noir
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie
Fonction Coming home
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) avec adaptation intelligente de la
Contrôle dynamique de stabilité (DSC) avec ESP
Avertisseur de collision AV (FCW)
Avertisseur de collision l'AR (RCW)
Maintien d'urgence sur la voie (ELK) ) lié au système de surveillance des angles morts (BSM)
Système de détection d'un danger à l'ouverture des portes (DOW)
Système de contrôle de présence des passagers AR (CDP)
Ouverture/fermeture intelligente des portes
Commandes gestuelles & modes de véhicule
3 modes de conduite (Normal, Sport, Individuel)
Chargeur embarqué triphasé 11 kW (recharge AC)
Câble Type 2 Mode 3
Boîte automate à fonction continue
Affichage tête haute couleur étendu (ADD)
Poignées de porte affleurantes
Services connectés Mazda via application dédiée Mazda6e
1 prise 12V
Lumière intérieure ambiante (64 coloris)
Système eCall 4G
Charge DC possible jusqu'à 200 kW
Ouïes de ventilation couleur titane
Options disponibles
-
Peinture métallisée Machine Grey Machine Grey:
900 €
-
Peinture métallisée Soul Red Crystal Soul Red Crystal:
1050 €
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Sommaire
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